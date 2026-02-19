Χρηματιστήριο: Ανοδικές τάσεις προς 2.400 μονάδες

Σε θετικό έδαφος παραμένει το Χρηματιστήριο Αθηνών

19 Φεβ. 2026 11:14
Το Χρηματιστήριο Αθηνών συνεχίζει ακάθεκτο την ανοδική του πορεία, σημειώνοντας σήμερα την τρίτη διαδοχική συνεδρίαση κερδών και προσεγγίζοντας γρήγορα το ψυχολογικό όριο των 2.400 μονάδων. Παρά τις διεθνείς ανησυχίες και τα υπερ-αγορασμένα επίπεδα, οι αγοραστές διατηρούν τον έλεγχο, με τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται κατά +0,67% και να διαμορφώνεται στις 2.385,96 μονάδες (κέρδος +15,83 μονάδων από το κλείσιμο της Τρίτης στις 2.370,13).

Το εύρος ημερήσιων διακυμάνσεων κυμάνθηκε στις 9 μονάδες (από 2.378,74 έως 2.387,18), ενώ ο τζίρος παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, στα 11 εκατ. ευρώ.

Τράπεζες ξανά πρωταγωνίστριες

Ο τραπεζικός δείκτης συσσωρεύει δυνάμεις στα υψηλά 10ετίας και ενισχύεται κατά +0,53% στις 2.844 μονάδες, έχοντας ήδη καταγράψει άνοδο +23% από την αρχή του 2026. Ενδεικτικά:

  • Τράπεζα Πειραιώς +0,84% στα 8,874 ευρώ (νέο υψηλό 5ετίας)
  • Eurobank +1,32% στα 4,236 ευρώ
  • Εθνική Τράπεζα +0,32% στα 15,765 ευρώ
  • Alpha Bank αμετάβλητη στα 4,40 ευρώ (υψηλό 10ετίας)
  • Τράπεζα Κύπρου +0,41% στα 9,76 ευρώ (νέο ρεκόρ)
  • Optima Bank +1,44% στα 9,18 ευρώ (νέο ρεκόρ)

Εικόνα στο blue chips

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,65% στις 6.095 μονάδες) ξεχωρίζουν:

  • Lamda Development +1,71% στα 7,12 ευρώ
  • Coca-Cola HBC +1,19% στα 47,66 ευρώ (κοντά σε ιστορικά υψηλά εν όψει αποτελεσμάτων 2025)
  • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ +1,05% στα 34,56 ευρώ (σε αχαρτογράφητα εδάφη χάρη σε αναβαθμίσεις αναλυτών)
  • ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ +1,07% στα 4,73 ευρώ (κοντά σε υψηλά 4,81)

Στον αντίποδα, μικρές πιέσεις δέχονται Jumbo (-0,93% στα 25,6 ευρώ ενόψει Γ.Σ. για μέρισμα 0,50 €/μετοχή) και Aktor Group (-0,93% στα 10,6 ευρώ).

