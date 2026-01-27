Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα με νέο υψηλό 16ετίας, πλησιάζει τις 2.300

Ισχυρή άνοδος για τον Γενικό Δείκτη στις πρώτες ώρες της συνεδρίασης της Τρίτης

27 Ιαν. 2026 11:16
Pelop News

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ξεκίνησε ανοδικά και την 17η συνεδρίαση του 2026, καταγράφοντας νέο υψηλό 16ετίας και πλησιάζοντας τις 2.300 μονάδες, με ισχυρή στήριξη από το βελτιωμένο διεθνές κλίμα και το αγοραστικό ενδιαφέρον σε τραπεζικές μετοχές και blue chips.

Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,73% και διαμορφώθηκε στις 2.297,33 μονάδες (στις 10:43), κερδίζοντας 17,63 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας (2.279,70). Το εύρος ημερήσιων διακυμάνσεων κυμάνθηκε από 2.293,69 έως 2.301,36 μονάδες, ενώ ο τζίρος έφτασε τα 23,7 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 1,3 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένα πακέτα).

Ο τραπεζικός δείκτης συνεχίζει να πρωταγωνιστεί, σημειώνοντας άνοδο +1,30% και νέο υψηλό 10ετίας στις 2.686 μονάδες (+15,6% από την αρχή του Ιανουαρίου). Συγκεκριμένα:

  • Εθνική Τράπεζα: +2,10% στα 15,10 ευρώ (νέο υψηλό 10ετίας)
  • Τράπεζα Πειραιώς: +2,42% στα 8,46 ευρώ (νέο υψηλό 5ετίας)
  • Eurobank: +1,60% στα 4,115 ευρώ (νέο υψηλό 10ετίας)
  • Alpha Bank: +0,13% στα 4,00 ευρώ (νέο υψηλό 10ετίας)

Σταθερά στα ιστορικά υψηλά παραμένει η Τράπεζα Κύπρου στα 9,08 ευρώ, ενώ η Optima Bank ενισχύθηκε +0,61% στα 8,23 ευρώ και η CrediaBank +1,21% στο 1,51 ευρώ.

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+0,86% στις 5.844 μονάδες), ξεχώρισαν:

  • ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: +4,79% στα 4,375 ευρώ (υψηλό από το 2007, για 2η συνεχόμενη ημέρα)
  • Viohalco: +1,9% στα 12,84 ευρώ (νέο ρεκόρ)
  • Cenergy: +0,6% στα 18,78 ευρώ (νέο ρεκόρ)
  • Aegean Airlines: +1,35% στα 14,98 ευρώ (πλησιάζει τα 15 ευρώ, 5η συνεχόμενη ανοδική)
  • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: +1,13% στα 32,32 ευρώ

Στον αντίποδα, η Coca-Cola HBC υποχώρησε -0,62% στα 44,98 ευρώ, συνεχίζοντας την πλαγιοκαθοδική κίνηση μετά τη Γενική Συνέλευση για την εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση (+0,32% στις 2.876 μονάδες), η Dimand ενισχύθηκε +1,92% στα 13,3 ευρώ μετά τη χθεσινή διόρθωση, ενώ θετικά κινήθηκαν οι Austriacard, Fourlis, AVAX, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και Noval Property. Η Ideal Holdings συνεχίζει τη συσσώρευση στα ιστορικά υψηλά (+0,75% στα 6,68 ευρώ), με αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου 0,15 ευρώ/μετοχή την Πέμπτη. Η Lavipharm ενισχύθηκε +2,02% στο 1,214 ευρώ (υψηλό από την ΑΜΚ του 2022), ξεπερνώντας τα 200 εκατ. ευρώ αποτίμηση.

Συνολικά, 56 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 27 πτωτικά και 13 αμετάβλητες. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώθηκε στα 157,3 δισ. ευρώ.

