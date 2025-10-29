Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανάκαμψη μετά από διήμερη πτώση

Οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών επικεντρώνονται στα τραπεζικά αποτελέσματα και στα επιτόκια Fed και ΕΚΤ

29 Οκτ. 2025 11:15
Pelop News

Το Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζει αντίδραση από τους αγοραστές μετά από δύο συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, με τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται κατά +0,63%, φτάνοντας στις 2.015,47 μονάδες.

Το εύρος διακύμανσης της σημερινής συνεδρίασης κινήθηκε μεταξύ 2.006,39 μονάδων (χαμηλό) και 2.016,05 μονάδων (υψηλό). Η Αθήνα δείχνει σημάδια κόπωσης μετά από 11 μήνες ανοδικής πορείας.

Οι επενδυτές εστιάζουν στα οικονομικά αποτελέσματα -τρίτου τριμήνου και εννεαμήνου- των εισηγμένων εταιρειών, με επίκεντρο την Eurobank (Πέμπτη 30/10) και την Τράπεζα Πειραιώς (Παρασκευή 31/10).
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
