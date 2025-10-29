Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανάκαμψη μετά από διήμερη πτώση
Οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών επικεντρώνονται στα τραπεζικά αποτελέσματα και στα επιτόκια Fed και ΕΚΤ
Το Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζει αντίδραση από τους αγοραστές μετά από δύο συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, με τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται κατά +0,63%, φτάνοντας στις 2.015,47 μονάδες.
Το εύρος διακύμανσης της σημερινής συνεδρίασης κινήθηκε μεταξύ 2.006,39 μονάδων (χαμηλό) και 2.016,05 μονάδων (υψηλό). Η Αθήνα δείχνει σημάδια κόπωσης μετά από 11 μήνες ανοδικής πορείας.
Οι επενδυτές εστιάζουν στα οικονομικά αποτελέσματα -τρίτου τριμήνου και εννεαμήνου- των εισηγμένων εταιρειών, με επίκεντρο την Eurobank (Πέμπτη 30/10) και την Τράπεζα Πειραιώς (Παρασκευή 31/10).
