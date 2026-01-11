Χρηματιστήριο Αθηνών: «Χρυσή» πενταετία με κέρδη 162%

Πέντε συνεχόμενα κερδοφόρα έτη συμπλήρωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει συνολικά άνοδο 162,14% την τελευταία πενταετία, επιβεβαιώνοντας τη θεαματική επιστροφή της ελληνικής αγοράς σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το Χρηματιστήριο Αθηνών βρέθηκε σταθερά στο top – 5 των αγορών παγκοσμίως, ενώ σε επιμέρους χρονικές φάσεις κατέλαβε ακόμη και την πρώτη θέση διεθνώς σε αποδόσεις.

Οι λόγοι της ανόδου

Καταλυτικό ρόλο στην πενταετή άνοδο διαδραμάτισαν οι υψηλοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης, σημαντικά υψηλότεροι από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, η πολιτική σταθερότητα, αλλά και η ισχυρή κερδοφορία των εισηγμένων επιχειρήσεων. Καθοριστική υπήρξε επίσης η επιστροφή των τραπεζών στην κανονικότητα, καθώς και η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η οποία ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 92,4 δισ. ευρώ μέσα στην πενταετία και διαμορφώθηκε στα 146,25 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, από 53,86 δισ. ευρώ στα τέλη του 2020.

Τράπεζες «οδηγούν» την αγορά

Τη μεγαλύτερη υπεραπόδοση κατέγραψε ο τραπεζικός δείκτης, με κέρδη 341,98%, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 176,60% και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατά 155,11%.

Παράλληλα, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών εκτοξεύθηκε, ξεπερνώντας για πρώτη φορά από το 2009 τα 200 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 211 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 140,2 εκατ. ευρώ το 2024 και μόλις 64,5 εκατ. ευρώ το 2020.

Οι «πρωταγωνιστές» της πενταετίας

Σε επίπεδο μετοχών, εντυπωσιακές αποδόσεις σημείωσαν μεταξύ άλλων οι τίτλοι των Moda Bango, Unibios, Cenergy, Aktor και Εκτέρ, ενώ από τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι μετοχές των τραπεζών, αλλά και εταιρειών όπως η Μυτιληναίος, η Τιτάν, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Aegean Airlines.

Χρονιά – ορόσημο το 2025

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-σταθμό για την αγορά, με τον Γενικό Δείκτη να σημειώνει άνοδο 44,30%, τη μεγαλύτερη από το 1998. Η ελληνική αγορά κατέλαβε την 6η θέση παγκοσμίως σε αποδόσεις, ενώ η συμμετοχή των διεθνών επενδυτών ανήλθε σε επίπεδο ρεκόρ 69%.

Κομβικό γεγονός της χρονιάς ήταν η απόκτηση του πλειοψηφικού ελέγχου της ΕΧΑΕ από το Euronext, εξέλιξη που ενίσχυσε περαιτέρω το διεθνές αποτύπωμα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Η εικόνα της τελευταίας πενταετίας αποτυπώνει μια αγορά που έχει αφήσει οριστικά πίσω της την κρίση, επιστρέφοντας δυναμικά στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη.

