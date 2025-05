Χρηματιστήριο Αθηνών: Η διατήρηση στο «κόκκινο» και τα δεδομένα

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών στο «κόκκινο» διατηρήθηκε για δεύτερη συναπτή μέρα, χωρίς να χάνει ωστόσο το κεκτημένο των 1.800 μονάδων. Σε εβδομαδιαία βάση επέστρεψε σε ανοδική τροχιά, ενώ η μηνιαία επίδοση ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή, καταρρίπτοντας τον «μύθο» του sell in May and go away. Πέραν της διορθωτικής τάσης από τις κορυφές 15ετίας (Απρίλιος 2010), το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από την έντονη αβεβαιότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές.

Συγκεκριμένα στη σημερινή (30/5) συνεδρίαση , ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 27,96 μονάδες ή -1,5% και έκλεισε στις 1.831,17 μονάδες, που ήταν και το χαμηλό ημέρας, με τους πωλητές να εντείνουν τις κινήσεις τους στο τελευταίο δίωρο. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 1.861 μονάδες. Βέβαια, η σημερινή «βουτιά» δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την εβδομαδιαία άνοδο, με τον ΓΔ να κερδίζει +1,6% στο πενθήμερο. «Άλμα» +7,83% κατέγραψε τον Μάιο, που ήταν ο 7ος σερί θετικός μήνας, ενώ η απόδοση στο α’ 5μηνο του 2025 διαμορφώθηκε σε +24,6%.

Έντονες πιέσεις δέχθηκε ο τραπεζικός τομέας, ο οποίος έπαιξε τον πιο κομβικό ρόλο στην πρόσφατη υπεραπόδοση της Λεωφόρου Αθηνών. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν η Alpha Bank και η Τράπεζα Κύπρου, ενώ στα blue chips νέες ισχυρές απώλειες κατέγραψε ο ΟΠΑΠ. Στον αντίποδα, η Profile «σκαρφάλωσε» πάνω από τα 6 ευρώ για πρώτη φορά στα χρονικά, έχοντας ως αρωγούς το placement για το 1,41% του μετοχικού κεφαλαίου και το «πράσινο φως» που άναψε η χθεσινή ΓΣ στη διανομή μερίσματος. Ράλι έκαναν κι άλλες μετοχές του κλάδου πληροφορικής (Ίλυδα, Performance Technologies, Q&R), το οποίο συνοδεύθηκε από νέα ρεκόρ.

Σε υψηλά επίπεδα, άνω των 600 εκατ. ευρώ, έφθασε η αξία των συναλλαγών στις σημερινές δημοπρασίες, καθώς τα θεσμικά χαρτοφυλάκια προχώρησαν σε διαρθρωτικές κινήσεις στο πλαίσιο της τριμηνιαίας αναθεώρησης (rebalancing) των δεικτών του MSCI που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες, με τον ΟΛΠ να εντάσσεται στον Small Cap. Υπενθυμίζεται ότι δεν υπήρξαν αλλαγές στον βασικό δείκτη MSCI Greece Standard.

Η προσοχή στον «χρησμό» της Scope

Το report του για το ελληνικό αξιόχρεο θα δημοσιεύσει απόψε η Scope Ratings, προσελκύοντας τα βλέμματα της εγχώριας επενδυτικής κοινότητας. Ο γερμανικός οίκος θα αποφασίσει εάν θα αναβαθμίσει κι αυτός την ελληνική οικονομία εντός της φετινής χρονιάς, μετά τη Moody’s, την Standard and Poor’s και τη Fitch, ή αν θα κρατήσει αμετάβλητη την αξιολόγηση στο «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές (outlook).

Για σήμερα ήταν προγραμματισμένη η ετήσια γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας, με βασικό θέμα ημερήσιας διάταξης την έγκριση της διάθεσης κερδών για την περσινή χρήση. Το μέρισμα που θα διανεμηθεί ανέρχεται στα 405 εκατ. ευρώ, ήτοι σε 0,44 ευρώ ανά μετοχή. Η αποκοπή του δικαιώματος είσπραξης αναμένεται την Τρίτη 3 Ιουνίου και η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους μία εβδομάδα αργότερα (10 Ιουνίου).

Χωρίς το δικαίωμα λήψης στο μέρισμα ύψους 13,3 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό) διαπραγματευόταν σήμερα η Καπνοβιομηχανία Καρέλια. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος έχει οριστεί η Παρασκευή 6 Ιουνίου. Παράλληλα, οι μέτοχοι της Profile ενέκριναν τη διανομή μεικτού μερίσματος 0,0647 ευρώ κατά τη χθεσινή γενική συνέλευση.

Απώλειες στη Wall Street, κέρδη στην Ευρώπη

Με «καύσιμο» τα ισχυρά κέρδη της Nvidia η Wall Street ανέκτησε χθες δυνάμεις, με τους βασικούς δείκτες να κλείνουν σε θετικό έδαφος, καταγράφοντας εντυπωσιακή επίδοση σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. Σύγχυση επικρατεί σχετικά με το αν ισχύουν τελικά οι δασμοί Τραμπ, ενώ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται το πρώτο ραντεβού του προέδρου των ΗΠΑ με τον επικεφαλής της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ. Με ήπια πτώση ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση, με τον Dow Jones να υποχωρεί κατά -0,1% και τον Nasdaq να κινείται χαμηλότερα κατά -0,3%.

Θετικά πρόσημα καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αν και επανέρχονται στο προσκήνιο οι ανησυχίες για τους αμερικανικούς δασμούς, με αποτέλεσμα να μειώνεται η διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,4% στις 550 μονάδες και ο γερμανικός DAX κινείται υψηλότερα κατά +0,5%, στα επίπεδα ρεκόρ των 24.000 μονάδων. Στο «κόκκινο» έκλεισαν οι ασιατικές αγορές, με τον Nikkei στην Ιαπωνία να χάνει πάνω από -1,2%.

