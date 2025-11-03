Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια ανάκαμψη άνω των 2.000 μονάδων

Το Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει σήμερα ήρεμη ανοδική πορεία, με τον Γενικό Δείκτη να διατηρείται ελαφρώς πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, παρά τις πιέσεις από την αποκοπή μερίσματος του ΟΠΑΠ και την αρνητική σκιά του Οκτωβρίου.

Οι συναλλαγές παραμένουν προσεκτικές, με χαμηλό τζίρο και όγκο, ενώ η αγορά αναζητά στηρίξεις εν μέσω εξελίξεων όπως η αναδιάρθρωση του MSCI και τα προμερίσματα των τραπεζών.

Ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά 0,26% και κλείνει στις 2.000,48 μονάδες, με τζίρο 16,5 εκατ. ευρώ και όγκο 3,7 εκατ. τίτλων.

Παράλληλα, ο FTSE 25 κερδίζει 0,30% στις 5.044,75 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης προηγείται με άνοδο 0,52% στις 2.248,88 μονάδες, υποστηριζόμενος από τις αναμενόμενες καταβολές προμερισμάτων ύψους 500 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο.

