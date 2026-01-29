Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια ανοδική έναρξη

Ώθηση από ευρωπαϊκές αγορές.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια ανοδική έναρξη
29 Ιαν. 2026 11:23
Pelop News

Ήπιες ανοδικές τάσεις επικρατούν στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να υπερβαίνει τις 2.350 μονάδες και να κινείται σε θετικό έδαφος, ενισχυμένος από την ανοδική πορεία των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Στις 11:00, ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στις 2.354,26 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,32%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 47,59 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύεται κατά 0,33%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE Mid Cap υποχωρεί οριακά κατά 0,29%.

Κορυφαίες επιδόσεις υψηλής κεφαλαιοποίησης:

  • Optima bank +3,46%
  • ElvalHalcor +1,72%
  • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ +1,19%
  • ΟΠΑΠ +1,06%

Μεγαλύτερες πτώσεις υψηλής κεφαλαιοποίησης:

  • Aktor -1,28%
  • ΟΤΕ -0,82%
  • Τράπεζα Κύπρου -0,49%

Συνολικά, 43 μετοχές κινούνται ανοδικά, 41 πτωτικά και 17 παραμένουν αμετάβλητες.

Στην ευρύτερη αγορά, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι Παϊρης (+8,05%) και Logismos (+4,88%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημειώνουν οι Χαϊδεμένος (-7,50%) και Αττικές Εκδόσεις (-4,93%).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:00 Ύστατο «χαίρε» στην Ουρανία Θεοφίλη: Ομορφη ψυχή, όπως τα άνθη που πουλούσε
11:57 ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Καταγγελίες εργαζομένων για οσμή πριν την έκρηξη – Πολύμηνη διαρροή προπανίου δείχνουν τα ευρήματα
11:54 Αγιος Γεώργιος Νηλείας: Το ησυχαστήριο του Πηλίου
11:49 Δύσκολα φέτος δρομολόγιο από Αραξο-Μπάρι
11:44 Πάτρα: Υδροστρόβιλος στον Μώλο από την κακοκαιρία «Kristin» – Ισχυροί άνεμοι και δυνατές καταιγίδες στην πόλη ΒΙΝΤΕΟ
11:40 Καρναβάλι 2026: Δείτε πότε και που θα τραγουδήσουν στην Πάτρα γνωστά «ονόματα»
11:36 Επιστροφή στο πένθος: Στη Θεσσαλονίκη οι σοροί των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ – Επαναπατρίζονται και δύο τραυματίες
11:32 Νόσος Πάρκινσον: Νέα μελέτη αποκαλύπτει ρόλο των εντερικών μακροφάγων στην εξάπλωση τοξικών πρωτεϊνών
11:28 «Μια μέρα με τα Καρναβαλοπλάσματα»: Bιωματική καρναβαλική εμπειρία για παιδιά στο Θέατρο Act
11:25 ΗΠΑ: Διέλυσαν με δακρυγόνα ειρηνική διαδήλωση στο Τέξας
11:23 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια ανοδική έναρξη
11:18 Ο Θ. Ρουσόπουλος επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής για το 16ο Συνέδριο της ΝΔ – Προσυνέδριο στα Ιωάννινα στις 4 Φεβρουαρίου
11:14 Παραλίες χωρίς δημοπρασία: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα στο gov.gr
11:11 Οι τρεις όροι του Τραμπ για να μην επιτεθεί στο Ιραν
11:07 Κακοκαιρία «Kristin»: επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Στο επίκεντρο Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα και πρόσκαιρα η Αττική
11:05 Σχολείο-Ιώσεις: Δεν προσμετρώνται απουσίες έως 5 ημερών
11:00 Πάτρα – Ψηφιακές κλήσεις: Το «ροζ χαρτάκι» γίνεται… ηλεκτρονικό
10:53 Που θα δείτε τις κρίσιμες μάχες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού για το Europa
10:46 Αμαλιάδα: Σε πλήρη λειτουργία η Ορθοπεδική Κλινική του νοσοκομείου ΦΩΤΟ
10:44 Δυστύχημα Ρουμανία: Επαναπατρίζονται οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ