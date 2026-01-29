Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια ανοδική έναρξη

Ήπιες ανοδικές τάσεις επικρατούν στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να υπερβαίνει τις 2.350 μονάδες και να κινείται σε θετικό έδαφος, ενισχυμένος από την ανοδική πορεία των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Στις 11:00, ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στις 2.354,26 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,32%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 47,59 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύεται κατά 0,33%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE Mid Cap υποχωρεί οριακά κατά 0,29%.

Κορυφαίες επιδόσεις υψηλής κεφαλαιοποίησης:

Optima bank +3,46%

ElvalHalcor +1,72%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ +1,19%

ΟΠΑΠ +1,06%

Μεγαλύτερες πτώσεις υψηλής κεφαλαιοποίησης:

Aktor -1,28%

ΟΤΕ -0,82%

Τράπεζα Κύπρου -0,49%

Συνολικά, 43 μετοχές κινούνται ανοδικά, 41 πτωτικά και 17 παραμένουν αμετάβλητες.

Στην ευρύτερη αγορά, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι Παϊρης (+8,05%) και Logismos (+4,88%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημειώνουν οι Χαϊδεμένος (-7,50%) και Αττικές Εκδόσεις (-4,93%).

