Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια άνοδος 0,22% με το βλέμμα στις διεθνείς εξελίξεις

Με οριακά κέρδη και συνεχείς εναλλαγές προσήμων ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη Λεωφόρο Αθηνών, σε μια ημέρα περιορισμένων διακυμάνσεων αλλά υψηλής αξίας συναλλαγών. Η εγχώρια αγορά ακολούθησε το συγκρατημένο κλίμα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, ενώ οι επενδυτές παραμένουν προσηλωμένοι στις γεωπολιτικές διεργασίες στη Μέση Ανατολή και στις επαφές ΗΠΑ-Ιράν.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.289,44 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,22%. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο δείκτης κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 2.275,86 (-0,37%) και 2.289,73 (+0,23%) μονάδων.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,13% .

Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψε σημαντικότερη άνοδο ύψους 1,54% .

Ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 288,57 εκατ. ευρώ, με τον όγκο των συναλλαγών να διαμορφώνεται στις 41.412.159 μετοχές.

Στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης, η ΔΕΗ ηγήθηκε της ανόδου με κέρδη +2,09%, ακολουθούμενη από την Aegean Airlines (+1,78%) και την ΕΥΔΑΠ (+1,10%). Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν στην Τιτάν (-1,84%), στα ΕΛΠΕ (-1,73%) και στον ΟΛΠ (-1,41%).

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς και η Εθνική συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον σε αξία (51,59 εκατ. και 47,74 εκατ. αντίστοιχα), ενώ η Alpha Bank και η Eurobank παρουσίασαν τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών.

Συνολικά στο κλείσιμο, 70 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 39 σημείωσαν πτώση, ενώ 13 παρέμειναν αμετάβλητες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



