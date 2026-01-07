Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπιες ανοδικές τάσεις

Με ήπιες ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00 διαμορφώθηκε στις 2.160,27 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,27%, με την αξία των συναλλαγών να φτάνει τα 34,09 εκατομμύρια ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύεται κατά 0,30%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο 0,40%. Από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν η Elvalhalcor (+1,85%), η Alpha Bank (+1,25%), ο ΟΤΕ (+1,25%) και η Πειραιώς (+1,15%). Αντίθετα, πτωτικά κινούνται η ΕΥΔΑΠ (-1,80%), ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (-1,30%) και ο ΟΠΑΠ (-0,58%).

Συνολικά, 67 μετοχές κινούνται ανοδικά, 32 πτωτικά και 11 παραμένουν αμετάβλητες. Τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Πλαστικά Κρήτης (+8,89%) και Νάκας (+3,30%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν η Ξυλεμπορία (π) (-3,57%) και η ΕΥΔΑΠ (-1,80%).

Στην Ευρώπη, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 50 υποχωρεί κατά 0,26%, καταγράφοντας αντίθετη κίνηση σε σχέση με το Χρηματιστήριο Αθηνών.

