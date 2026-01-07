Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπιες ανοδικές τάσεις

Ο Γενικός Δείκτης σημειώνει άνοδο 0,27% στο άνοιγμα, ενώ ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 50 υποχωρεί 0,26%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπιες ανοδικές τάσεις
07 Ιαν. 2026 11:27
Pelop News

Με ήπιες ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00 διαμορφώθηκε στις 2.160,27 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,27%, με την αξία των συναλλαγών να φτάνει τα 34,09 εκατομμύρια ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύεται κατά 0,30%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο 0,40%. Από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν η Elvalhalcor (+1,85%), η Alpha Bank (+1,25%), ο ΟΤΕ (+1,25%) και η Πειραιώς (+1,15%). Αντίθετα, πτωτικά κινούνται η ΕΥΔΑΠ (-1,80%), ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (-1,30%) και ο ΟΠΑΠ (-0,58%).

Συνολικά, 67 μετοχές κινούνται ανοδικά, 32 πτωτικά και 11 παραμένουν αμετάβλητες. Τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Πλαστικά Κρήτης (+8,89%) και Νάκας (+3,30%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν η Ξυλεμπορία (π) (-3,57%) και η ΕΥΔΑΠ (-1,80%).

Στην Ευρώπη, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 50 υποχωρεί κατά 0,26%, καταγράφοντας αντίθετη κίνηση σε σχέση με το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:08 Κύπρος: 45χρονος βούτηξε για τον Σταυρό, τον πήρε και έφυγε!
13:00 Λαϊκές αγορές: Λουκέτο επ΄ αόριστον – Για ποιους λόγους κινητοποιούνται οι επαγγελματίες και παραγωγοί
12:51 Σύλληψη δύο ανδρών στην Πάτρα για απόπειρα διάρρηξης διαμερίσματος
12:49 Γνώριμος διαιτητής στο παιχνίδι Παναχαϊκή – Ζάκυνθος
12:40 Πάτρα – Βία ανηλίκων δίχως τέλος: Τρεις ανήλικοι αλλοδαποί χτύπησαν δύο νεαρούς
12:32 Πάτρα: Σύσκεψη συγκάλεσε ο Δήμος για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών
12:27 Χατζηδάκης: Εκτός δημοσιονομικού πλαισίου τα 7 από τα 27 αιτήματα των αγροτών – ΖΩΝΤΑΝΑ οι ανακοινώσεις
12:24 Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα από όπλο μετανάστης στον Έβρο
12:16 Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να λύσει τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Μαξ
12:10 Το μεταγραφικό στο προσκήνιο για την Παναχαϊκή
12:08 Πάτρα: Την Παρασκευή οι εκδηλώσεις μνήμης για τον Νίκο Τεμπονέρα
12:00 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Διάλογος σε σταυροδρόμι – Τι συμβαίνει στην Πάτρα
11:52 Σχολεία: Επιστροφή στις αίθουσες για μαθητές και εκπαιδευτικούς αύριο 8 Ιανουαρίου
11:43 Μητσοτάκης: Ουσιαστικό βήμα στήριξης των αγροτών η πρόταση της Κομισιόν για πόρους 45 δισ. ευρώ
11:27 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπιες ανοδικές τάσεις
11:23 ΠΑΣΟΚ: Πρόταση για αγροτικό ρεύμα με «πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη»
11:13 Στο «μικροσκόπιο» της Τροχαίας influencer μοτοσικλετιστής για επικίνδυνες «σούζες» σε κεντρικές λεωφόρους
11:00 Είπαν τα κάλαντα για τα Θεοφάνια και έκλεψαν παπούτσια στο Χαϊδάρι
10:59 Γιατί κούτσαινε ο Μαδούρο – Μώλωπες Φλόρες: Τραυματίστηκαν ελαφρά κατά την επιχείρηση σύλληψης
10:51 Ιράν: Η κυβέρνηση Πεζεσκιαν προχωρά σε οικονομικές παραχωρήσεις για να κατευνάσει τις διαμαρτυρίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ