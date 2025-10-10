Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηπιες διορθώσεις στο ξεκίνημα

Μετά τη χθεσινή ισχυρή άνοδο που οδήγησε τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.100 μονάδες, η σημερινή συνεδρίαση του ελληνικού χρηματιστηρίου ξεκίνησε με μικρές διορθωτικές κινήσεις. Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στις 2.093 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,21%, επηρεασμένος από τις κινήσεις των ξένων αγορών. Από τις μετοχές που διαπραγματεύονται, 46 εμφανίζονται ανοδικές και 30 πτωτικές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap σημειώνει υποχώρηση 0,31%, ενώ η μεσαία κεφαλαιοποίηση ενισχύεται κατά 0,78%, με επιλεκτικές μετοχές να προσελκύουν αγοραστικό ενδιαφέρον. Ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί κατά 0,6%, με πτώση και στις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Στα μη τραπεζικά blue chips, αυξάνονται οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, της ΔΕΗ, της Aegean, της Jumbo, του ΔΑΑ, του ΑΔΜΗΕ και του Φουρλή. Στη μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση, θετικά ξεχωρίζουν οι μετοχές τεχνολογίας, όπως η Lavipharm, η Flexopack, ο AVAX, το Ιατρικό Κέντρο, η Revoil, η Αλουμυλ και η Ιντραλοτ, η οποία φαίνεται να εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης.

Η σημερινή εικόνα δείχνει ότι οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους σε μετοχές με μεσοπρόθεσμο δυναμισμό, ενώ οι μεγαλύτερες εταιρείες δέχονται ήπιες πιέσεις, ακολουθώντας το κλίμα των διεθνών αγορών.

