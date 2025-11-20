Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με άνοδο 1,02% και αυξημένο τζίρο

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να ξεπερνά εκ νέου τις 2.050 μονάδες και να καταγράφει σημαντική άνοδο, σε συντονισμό με το θετικό κλίμα που επικράτησε στα διεθνή χρηματιστήρια.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.056,39 μονάδες, ενισχυμένος κατά 1,02%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 208,33 εκατ. ευρώ με συνολικά 28.437.543 μετοχές να αλλάζουν χέρια.

Οι διεθνείς αγορές κινήθηκαν επίσης ανοδικά, μετά τη δημοσιοποίηση ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων από τη Nvidia, εξέλιξη που συνέβαλε στην αποκλιμάκωση των ανησυχιών για πιθανή «φούσκα» στον τεχνολογικό τομέα.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 1,09%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,43%.

