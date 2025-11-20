Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με άνοδο 1,02% και αυξημένο τζίρο

Θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές έφερε η ανακοίνωση ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με άνοδο 1,02% και αυξημένο τζίρο
20 Νοέ. 2025 18:36
Pelop News

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να ξεπερνά εκ νέου τις 2.050 μονάδες και να καταγράφει σημαντική άνοδο, σε συντονισμό με το θετικό κλίμα που επικράτησε στα διεθνή χρηματιστήρια.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.056,39 μονάδες, ενισχυμένος κατά 1,02%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 208,33 εκατ. ευρώ με συνολικά 28.437.543 μετοχές να αλλάζουν χέρια.

Οι διεθνείς αγορές κινήθηκαν επίσης ανοδικά, μετά τη δημοσιοποίηση ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων από τη Nvidia, εξέλιξη που συνέβαλε στην αποκλιμάκωση των ανησυχιών για πιθανή «φούσκα» στον τεχνολογικό τομέα.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 1,09%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,43%.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:20 «Να διεκδικήσουμε, δεν υπάρχει φόβος»
20:11 Σε βίντεο καταγράφονται οι στιγμές πριν από την καταδίωξη στον Νέο Κόσμο και τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου
20:00 Πανεπιστήμιο Πατρών: Τιμά τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο για την πολυεπίπεδη προσφορά του
19:50 Είχε στην κατοχή του θησαυρό με 474 αντικείμενα Ελληνιστικών και Μυκηναϊκών χρόνων και αρχαία νομίσματα, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:41 Καιρός (21/11/2025: Βροχές, καταιγίδες και έντονα φαινόμενα σε Ιόνιο, Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία
19:30 Καθηγητής καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας
19:20 Πάτρα 2005-ΑΕ Αιγίου: Τα πρόσωπα στα οποία άσκησε δίωξη ο ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας
19:11 «Η Δήμητρα Ματσούκα είναι πολύ στεναχωρημένη, αδικεί τον εαυτό της, είναι ένα φως» λέει ο δικηγόρος της
19:00 Πάτρα: Οι ασθενείς δεν είναι για περιφορά, η γάγγραινα των διακομιδών πνίγει τα νοσοκομεία
18:51 Λαζαρίδης κατά Ανδρουλάκη: «Συνεχίζει το διχαστικό λόγο και την πορεία σε επικίνδυνα μονοπάτια»
18:49 Ο Ζελένσκι ανοιχτός στις διπλωματικές ευκαιρίες: «Θα μιλήσω με τον Τραμπ»
18:43 Πηγές ΝΔ για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αντίφαση στη στάση της αντιπολίτευσης» μετά την άρνηση Ξυλούρη
18:36 Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με άνοδο 1,02% και αυξημένο τζίρο
18:36 Δασκάλα κατήγγειλε για «θώπευση» 6χρονο μαθητή! Ιδιόρρυθμη και «της Εκκλησίας», λένε κάτοικοι της περιοχής
18:32 Κυρανάκης: Εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στο Μετρό Αθηνών
18:29 Πέθανε ο εμβληματικός επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος
18:24 ΕΟΔΥ: 162 νέες εισαγωγές και 4 θάνατοι από COVID-19 και την τελευταία εβδομάδα
18:21 Τεχεράνη: Αρνείται σε διεθνείς παρατηρητές πρόσβαση στις βομβαρδισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις της
18:16 ΠΑΣΟΚ: Ο προϋπολογισμός 2026 κορυφώνει την άδικη οικονομική πολιτική της ΝΔ
18:10 «5 εκατ. ευρώ, πάνω σε ένα μεγάλο τραπέζι, με ένα τεράστιο πουγκί με 1.500 χρυσές λίρες», η Βρισηίδα Ανδριώτου για όσα βίωσε με Μαρτίκα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ