Χρηματιστήριο Αθηνών: Με πτωτικές τάσεις το άνοιγμα

Οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές επηρεάζοντας αρνητικά το Χρηματιστήριο Αθηνών με πιέσεις σε τραπεζικές και blue chips μετοχές.

Χρηματιστήριο
04 Νοέ. 2025 11:23
Pelop News

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών ξεκίνησε τη συνεδρίαση της Τρίτης (4/11/2025) με απώλειες 1,03% κινούμενος γύρω από τις 2.000μονάδες, ακολουθώντας την αρνητική τάση των ευρωπαϊκών αγορών. Η πτώση αποδίδεται στην ευρεία διόρθωση που παρατηρείται στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap υποχώρησε κατά 0,94%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE κατέγραψε απώλειες 1,17%.

Στον τραπεζικό κλάδο, ο ομώνυμος δείκτης έπεσε κατά 1,09%, με ρευστοποιήσεις σε όλες τις 7 τράπεζες. Η πίεση επεκτείνεται και στα μη τραπεζικά blue chips, με εξαίρεση τις μετοχές του ΟΠΑΠ, της ΕΥΔΑΠ και του ΟΛΠ, που διατηρούν ανοδική πορεία.

Στη μικρομεσαία κεφαλαιοποίηση, θετικές επιδόσεις παρουσιάζουν τα Πλαστικά Κρήτης, η Frigoglass, η Real Consulting, η Revoil, η Trade Estates και η Μοτοδυναμική.
