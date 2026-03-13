Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρή άνοδος στο κλείσιμο, θετικό πρόσημο στο πενθήμερο

Με ήπια άνοδο και σαφή προσπάθεια σταθεροποίησης ολοκλήρωσε την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας το ελληνικό χρηματιστήριο, καταφέρνοντας να απορροφήσει μέρος των έντονων κραδασμών που είχε δεχθεί τις προηγούμενες ημέρες. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.132,56 μονάδες, καταγράφοντας μικρά ημερήσια κέρδη, ενώ στο σύνολο του πενθημέρου επανήλθε σε θετικό έδαφος με άνοδο 0,47%, μετά το βαρύ -6,8% της πρώτης εβδομάδας του Μαρτίου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της συνεδρίασης που αποτυπώθηκαν σε οικονομικά ρεπορτάζ της ημέρας.

Η εικόνα στο ταμπλό παρέμεινε μικτή, με τις τραπεζικές μετοχές να συνεχίζουν να δέχονται πιέσεις, αλλά ορισμένα ισχυρά blue chips να λειτουργούν ως ανάχωμα. Ξεχώρισε η Metlen, η οποία κινήθηκε ανοδικά με κέρδη άνω του 4%, ενώ ανάλογη ώθηση έδωσε και η HELLENiQ ENERGY, η οποία κινήθηκε επίσης έντονα ανοδικά και βρέθηκε σε υψηλά πολλών ετών. Για τη HELLENiQ ENERGY, το ευρύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει ενεργό και σε θεμελιώδες επίπεδο, καθώς η εταιρεία είχε ανακοινώσει πρόσφατα ισχυρά ετήσια αποτελέσματα.

Το κλίμα στο ΧΑ εξακολουθεί να επηρεάζεται καθοριστικά από το διεθνές περιβάλλον, με τις αγορές να κινούνται σε συνθήκες υψηλής νευρικότητας λόγω της γεωπολιτικής κρίσης και των τιμών της ενέργειας. Το Reuters έχει επισημάνει ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή απέναντι στο ενδεχόμενο παρατεταμένου ενεργειακού σοκ, ενώ οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου παραμένουν κρίσιμος παράγοντας για τον πληθωρισμό, την ανάπτυξη και τη στάση των επενδυτών.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η προσοχή της αγοράς στρέφεται στις αξιολογήσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Η Morningstar DBRS επιβεβαίωσε πριν λίγες ημέρες την Ελλάδα στο BBB με σταθερή τάση, ενώ η Moody’s είχε ήδη από τον Μάρτιο του 2025 αναβαθμίσει τη χώρα σε Baa3, δηλαδή στην επενδυτική βαθμίδα. Η αξιολόγηση της Moody’s εξακολουθεί να αποτελεί κομβικό σημείο αναφοράς για την αγορά, καθώς λειτουργεί ως ισχυρός δείκτης εμπιστοσύνης για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών assets.

Έτσι, παρά τη μεταβλητότητα και το εύθραυστο διεθνές κλίμα, η αγορά της Αθήνας κατάφερε να κλείσει την εβδομάδα με μια μικρή αλλά ουσιαστική αντίδραση, στέλνοντας σήμα ότι διατηρεί άμυνες, έστω και αν η βραχυπρόθεσμη τάση εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς εξελίξεις, την ενέργεια και τις επόμενες κρίσεις των οίκων αξιολόγησης.

