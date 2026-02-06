Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέες απώλειες για δεύτερη ημέρα

Ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί 0,5% στις 2.353 μονάδες με τζίρο 24 εκατ. ευρώ.

Χρηματιστήριο
06 Φεβ. 2026 11:20
Pelop News

Για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών κινείται σε αρνητικό έδαφος, ακολουθώντας το πτωτικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές.

Ο Γενικός Δείκτης διαπραγματεύεται στις 2.353,8 μονάδες με απώλειες 0,50%, ενώ ο τζίρος κυμαίνεται στα 24 εκατ. ευρώ και έχουν διακινηθεί περίπου 4 εκατ. τεμάχια.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί κατά 1,1% στις 2.748 μονάδες, ο FTSE 25 (υψηλή κεφαλαιοποίηση) κινείται στις 6.007 μονάδες με πτώση 0,6%, ενώ ο FTSE Mid Cap καταγράφει οριακές απώλειες 0,5% στις 2.843 μονάδες.

Η χθεσινή διόρθωση (-1,69%) ήρθε μετά από ένα ισχυρά ανοδικό τριήμερο, αλλά ακόμη και με αυτή την πτώση ο Γενικός Δείκτης παραμένει σε θετικό έδαφος για την εβδομάδα, με σωρευτικά κέρδη +2,23% από την προηγούμενη Δευτέρα (ο ΔΤΡ ενισχύεται κατά +2,77%).

Οι πιέσεις εστιάζονται και πάλι στον τραπεζικό κλάδο, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να εμφανίζουν απώλειες:

  • Alpha Bank -1,8% στα 4,25 €
  • Εθνική Τράπεζα -1,2% στα 15,10 €
  • Eurobank -1,2% στα 4,07 €
  • Τράπεζα Πειραιώς -0,8% στα 8,61 €

Η εικόνα αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πτωτικό κλίμα του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου (Stoxx Banks -3,1% χθες), αν και σήμερα δείχνει σημάδια σταθεροποίησης (+0,2%). Η υπεραπόδοση του ΔΤΡ από την αρχή του έτους (+21,2%) έναντι του ευρωπαϊκού Stoxx Banks (+2,49%) θεωρείται βασικός λόγος για τη λογική κατοχύρωση κερδών.

Πέραν των τραπεζών, πτωτικά κινούνται και άλλοι τίτλοι που είχαν σημειώσει ισχυρές υπεραποδόσεις πρόσφατα:

  • ΔΕΗ -3,7% (χθες) και σήμερα μικρή ανάκαμψη +0,3%
  • ΕΛΧΑ -2,95% → -1,1%
  • Βιοχάλκο -2,39% → -1,2%
  • Jumbo -1%

Στον αντίποδα, θετικά κινούνται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,8% στα 34,8 €) και η Coca-Cola HBC (+0,5% στα 48,9 €).

Στα mid caps ξεχωρίζουν οι απώλειες του ΑΔΜΗΕ (-2,5% στα 2,96 €), ενώ η ΑΒΑΞ ενισχύεται οριακά +0,5% στα 3,44 €.

Συνολικά στο ταμπλό, 31 μετοχές κινούνται ανοδικά έναντι 69 πτωτικών.

Η διεθνής εικόνα παραμένει αρνητική: οι ευρωπαϊκοί δείκτες συνεχίζουν πτωτικά, τα futures της Wall Street δείχνουν απώλειες, ενώ το Bitcoin έχει υποχωρήσει στα 60.000 δολάρια και τα μέταλλα δέχονται νέο κύμα ρευστοποιήσεων. Οι επενδυτές στρέφονται προς τα ομόλογα αναζητώντας ασφάλεια, με φόντο την απομάκρυνση από τον τεχνολογικό κλάδο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:05 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Φεβρουαρίου
13:01 Αιχμές Πολάκη για Τσίπρα και Στρατινάκη με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου – Εσωκομματικοί κραδασμοί στον ΣΥΡΙΖΑ
13:00 Αχαΐα: Στο μικροσκόπιο η ασφάλεια στην εργασία – Ελλιπής ενημέρωση και αλλαγές στις άδειες επιχειρήσεων στο επίκεντρο
12:54 Δανία: Χάος από τις χιονοπτώσεις, ακυρωθήκαν πτήσεις και έκλεισαν σχολεία
12:48 Ιαπωνία: Ο Τραμπ στηρίζει την Σανάε Τακαΐτσι για τις εκλογές
12:47 Παραίτηση Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή για την Αγορά – Εξελίξεις και για δημοσιογράφο της ΕΡΤ στην υπόθεση Παναγόπουλου
12:44 «Η Γέννηση ενός Φασίστα» στο Θέατρο Επίκεντρο+: Το έργο του Νίκου Κούνδουρου έρχεται στην Πάτρα στις 14 Φεβρουαρίου
12:39 Ηλεία: Προβλήματα υδροδότησης μετά τη σφοδρή κακοκαιρία – Έως και πέντε ημέρες για αποκατάσταση του αγωγού
12:37 Κύθνος: Το νησί με τις …104 παραλίες
12:35 Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών
12:29 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Διήμερο γεμάτο εκδηλώσεις πριν την κορύφωση – Παρελάσεις, συναυλίες και δράσεις σε όλη την πόλη
12:27 Πακιστάν: Μεγάλη έκρηξη στο Ισλαμαμπάντ, νεκροί και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
12:25 Κουτσούμπας από Πειραιά: «Η ανθρώπινη ζωή πάνω από τα κέρδη» – Μηνύματα για ασφάλεια στην εργασία και διεθνή αλληλεγγύη
12:22 Απάτες με SMS σε έξαρση: Ψεύτικα μηνύματα από ΑΑΔΕ, ΕΛΤΑ και «πρόστιμα» παγιδεύουν πολίτες
12:18 Πάτρα: Ο Κώστας Σβόλης στην ενημέρωση του Μ. Γραφάκου για τα απορρίμματα
12:16 Ιόνια Οδός: Σε εξέλιξη έργα παράκαμψης μετά την κατολίσθηση στη Συκούλα – Αβέβαιο το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:15 Κυβερνοκατασκοπεία σε 37 χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα
12:09 Το FBI ανακοίνωσε αμοιβή για τον εντοπισμό μητέρας διάσημης δημοσιογράφου
12:04 Υπόθεση revenge porn στην Ηλεία: Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 17χρονου, ανήλικη το θύμα
12:00 Το drone της «Π» πάνω από τον Μείλιχο: Θεαματική πρόοδος στα αντιπλημμυρικά – Ο Σταύρος Παπασταύρου στην Πάτρα για την παραλαβή των έργων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ