Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέες απώλειες για δεύτερη ημέρα

Για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών κινείται σε αρνητικό έδαφος, ακολουθώντας το πτωτικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές.

Ο Γενικός Δείκτης διαπραγματεύεται στις 2.353,8 μονάδες με απώλειες 0,50%, ενώ ο τζίρος κυμαίνεται στα 24 εκατ. ευρώ και έχουν διακινηθεί περίπου 4 εκατ. τεμάχια.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί κατά 1,1% στις 2.748 μονάδες, ο FTSE 25 (υψηλή κεφαλαιοποίηση) κινείται στις 6.007 μονάδες με πτώση 0,6%, ενώ ο FTSE Mid Cap καταγράφει οριακές απώλειες 0,5% στις 2.843 μονάδες.

Η χθεσινή διόρθωση (-1,69%) ήρθε μετά από ένα ισχυρά ανοδικό τριήμερο, αλλά ακόμη και με αυτή την πτώση ο Γενικός Δείκτης παραμένει σε θετικό έδαφος για την εβδομάδα, με σωρευτικά κέρδη +2,23% από την προηγούμενη Δευτέρα (ο ΔΤΡ ενισχύεται κατά +2,77%).

Οι πιέσεις εστιάζονται και πάλι στον τραπεζικό κλάδο, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να εμφανίζουν απώλειες:

Alpha Bank -1,8% στα 4,25 €

Εθνική Τράπεζα -1,2% στα 15,10 €

Eurobank -1,2% στα 4,07 €

Τράπεζα Πειραιώς -0,8% στα 8,61 €

Η εικόνα αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πτωτικό κλίμα του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου (Stoxx Banks -3,1% χθες), αν και σήμερα δείχνει σημάδια σταθεροποίησης (+0,2%). Η υπεραπόδοση του ΔΤΡ από την αρχή του έτους (+21,2%) έναντι του ευρωπαϊκού Stoxx Banks (+2,49%) θεωρείται βασικός λόγος για τη λογική κατοχύρωση κερδών.

Πέραν των τραπεζών, πτωτικά κινούνται και άλλοι τίτλοι που είχαν σημειώσει ισχυρές υπεραποδόσεις πρόσφατα:

ΔΕΗ -3,7% (χθες) και σήμερα μικρή ανάκαμψη +0,3%

ΕΛΧΑ -2,95% → -1,1%

Βιοχάλκο -2,39% → -1,2%

Jumbo -1%

Στον αντίποδα, θετικά κινούνται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,8% στα 34,8 €) και η Coca-Cola HBC (+0,5% στα 48,9 €).

Στα mid caps ξεχωρίζουν οι απώλειες του ΑΔΜΗΕ (-2,5% στα 2,96 €), ενώ η ΑΒΑΞ ενισχύεται οριακά +0,5% στα 3,44 €.

Συνολικά στο ταμπλό, 31 μετοχές κινούνται ανοδικά έναντι 69 πτωτικών.

Η διεθνής εικόνα παραμένει αρνητική: οι ευρωπαϊκοί δείκτες συνεχίζουν πτωτικά, τα futures της Wall Street δείχνουν απώλειες, ενώ το Bitcoin έχει υποχωρήσει στα 60.000 δολάρια και τα μέταλλα δέχονται νέο κύμα ρευστοποιήσεων. Οι επενδυτές στρέφονται προς τα ομόλογα αναζητώντας ασφάλεια, με φόντο την απομάκρυνση από τον τεχνολογικό κλάδο.

