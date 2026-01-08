Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο υψηλό 16 ετών
Ανοδος του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 2.170 μονάδες
Με άνοδο ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να διαμορφώνεται στις 2.175,80 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,55%, σε νέα υψηλά 16 ετών. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 29,65 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης καταγράφει άνοδο 0,59%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί κατά 0,28%. Μεταξύ των μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν:
-
Εθνική +1,81%
-
Πειραιώς +1,52%
-
Optima Bank +1,31%
-
Eurobank +1,22%
Αντιθέτως, τις μεγαλύτερες πτώσεις εμφανίζουν:
-
Metlen -0,90%
-
Aktor -0,83%
-
ΕΥΔΑΠ -0,52%
Συνολικά, 41 μετοχές κινούνται ανοδικά, 43 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν Τεχνική Ολυμπιακή (+3,24%) και Frigoglass (+3,18%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν Medicon (-3,66%) και ΟΛΘ (-2,36%).
