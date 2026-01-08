Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο υψηλό 16 ετών

Ανοδος του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 2.170 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο υψηλό 16 ετών
08 Ιαν. 2026 11:18
Pelop News

Με άνοδο ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να διαμορφώνεται στις 2.175,80 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,55%, σε νέα υψηλά 16 ετών. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 29,65 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης καταγράφει άνοδο 0,59%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί κατά 0,28%. Μεταξύ των μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν:

  • Εθνική +1,81%

  • Πειραιώς +1,52%

  • Optima Bank +1,31%

  • Eurobank +1,22%

Αντιθέτως, τις μεγαλύτερες πτώσεις εμφανίζουν:

  • Metlen -0,90%

  • Aktor -0,83%

  • ΕΥΔΑΠ -0,52%

Συνολικά, 41 μετοχές κινούνται ανοδικά, 43 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν Τεχνική Ολυμπιακή (+3,24%) και Frigoglass (+3,18%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν Medicon (-3,66%) και ΟΛΘ (-2,36%).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:53 Καιρός: Για δύο ψυχρά μέτωπα εξπρές με χιόνια προειδοποιεί ο Μαρουσάκης
11:26 Πάτρα: Διακοπή ρεύματος σε Μπεγουλάκι και Μεσσάτιδα
11:18 Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο υψηλό 16 ετών
11:11 Οι Ανδρες της ΝΕΠ ξανά στην πισίνα, «ναυμαχία» με Ηλιούπολη
11:10 Πάτρα: Εξελίξεις στο φονικό σε κλάμπ, παραδίδεται ο 26χρονος βασικός κατηγορούμενος
11:00 Από αύριο και πάλι Λαϊκές Αγορές: Πήραν διαβεβαιώσεις, αναστέλλονται οι κινητοποιήσεις
10:56 Βουλή: Η αντιπολίτευση ζητά απόσυρση του νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις
10:50 Ο Προμηθέας ισοφαρίζει τη Σαλόν και ξαναπάει στη Γαλλία
10:47 Ο 14ος Ημιμαραθώνιος Αιγιάλειας στον Peloponnisos FM 103,9 – Οι νέες μεγάλες συμμετοχές
10:46 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονη για απάτη με πρόσχημα ΔΕΔΔΗΕ
10:41 Λίβανος: Ολοκλήρωση πρώτης φάσης αφοπλισμού Χεζμπολάχ νότια του Λιτάνι
10:27 Χατζηδάκης για αγροτικά μπλόκα: Η κυβέρνηση δεν θα μείνει θεατής
10:22 Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο αντίο στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ΦΩΤΟ
10:14 Ανεμοστρόβιλος στο Καλπάκι Ιωαννίνων ισοπέδωσε πτηνοτροφική μονάδα
10:08 Τετράδα της ΝΕΠ στην Εθνική Κορασίδων πόλο
10:05 Πάτρα: Διακοπή ρεύματος στο Μπεγουλάκι
10:00 Οι αγρότες σε τροχιά σύγκρουσης με την Κυβέρνηση: Συναγερμός και τελεσίγραφα
9:51 Τραμπ – Πέτρο: Πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία μετά τις απειλές
9:48 Η Eνωση Γονέων Πάτρας για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών
9:43 Τσιάρας: «Τα μπλόκα υπονομεύουν τον αγώνα των αγροτών»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ