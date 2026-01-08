Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο υψηλό 16 ετών

Με άνοδο ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να διαμορφώνεται στις 2.175,80 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,55%, σε νέα υψηλά 16 ετών. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 29,65 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης καταγράφει άνοδο 0,59%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί κατά 0,28%. Μεταξύ των μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν:

Εθνική +1,81%

Πειραιώς +1,52%

Optima Bank +1,31%

Eurobank +1,22%

Αντιθέτως, τις μεγαλύτερες πτώσεις εμφανίζουν:

Metlen -0,90%

Aktor -0,83%

ΕΥΔΑΠ -0,52%

Συνολικά, 41 μετοχές κινούνται ανοδικά, 43 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν Τεχνική Ολυμπιακή (+3,24%) και Frigoglass (+3,18%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν Medicon (-3,66%) και ΟΛΘ (-2,36%).

