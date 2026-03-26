Χρηματιστήριο Αθηνών: Νευρική συνεδρίαση με διαρκείς εναλλαγές προσήμου

Με έντονες διακυμάνσεις και περιορισμένη διάθεση για ρίσκο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να μένει κοντά στα χαμηλά τεσσάρων μηνών και τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά το διεθνές κλίμα.

26 Μαρ. 2026 17:47
Pelop News

Με νευρικότητα και συνεχείς εναλλαγές τάσης επέστρεψε το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά την αργία της 25ης Μαρτίου, καθώς η εγχώρια αγορά προσπάθησε να ισορροπήσει ανάμεσα στη χθεσινή διεθνή αντίδραση και στη σημερινή επιφυλακτικότητα των ξένων αγορών. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.060,16 μονάδες, με οριακή άνοδο 0,1%, παραμένοντας πολύ κοντά στα χαμηλά τεσσάρων μηνών.

Η διακύμανση μέσα στη μέρα ήταν έντονη, καθώς ο δείκτης κινήθηκε από τις 2.044,21 έως τις 2.073,43 μονάδες, δείχνοντας ότι η αγορά εξακολουθεί να ψάχνει ισορροπία σε ένα περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας. Η φετινή απόδοση του ΧΑ παραμένει αρνητική, ενώ και ο Μάρτιος εξελίσσεται σε δύσκολο μήνα για τη Λεωφόρο Αθηνών. Αυτή η εικόνα συμβαδίζει με το ευρύτερο αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές, όπου η άνοδος του πετρελαίου και η ένταση στη Μέση Ανατολή πιέζουν μετοχές και ομόλογα.

Ποιοι ξεχώρισαν στο ταμπλό

Στο ταμπλό, θετικά ξεχώρισαν οι Cenergy, Jumbo και Εθνική Τράπεζα, οι οποίες έδωσαν στήριξη στην αγορά. Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκαν η Motor Oil, η ΔΕΗ, η CrediaBank και η Bally’s Intralot, ενώ υποχώρησε και η Allwyn μετά την ανακοίνωση short θέσης από επενδυτικό σχήμα. Οι κινήσεις αυτές αποτυπώνουν την επιλεκτικότητα των χαρτοφυλακίων, που αποφεύγουν να ανοίξουν μεγάλο ρίσκο όσο το διεθνές τοπίο παραμένει θολό. Το διεθνές περιβάλλον ήταν σαφώς αρνητικό, με τις ευρωπαϊκές αγορές σε πτώση και το Brent να κινείται πάνω από τα 105 δολάρια.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις κινήθηκαν ανοδικά, ακολουθώντας τη διεθνή τάση. Η άνοδος των αποδόσεων αντανακλά την αυξημένη ανησυχία για τις πληθωριστικές πιέσεις που μπορεί να προκαλέσει μια παρατεταμένη ενεργειακή αναταραχή. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η άνοδος του πετρελαίου οδήγησε σε πτώση των μετοχικών δεικτών και πίεση στα κρατικά ομόλογα, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τις προσδοκίες τους για τα επιτόκια.

Το βλέμμα παραμένει στο εξωτερικό

Η αγορά συνεχίζει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στο εξωτερικό και κυρίως από την πορεία της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι επενδυτές παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς κάθε νέα πληροφορία γύρω από τις διαπραγματεύσεις, την πορεία του πολέμου ή τις τιμές της ενέργειας μπορεί να αλλάξει απότομα το κλίμα. Για την ώρα, το ελληνικό χρηματιστήριο δείχνει ότι δυσκολεύεται να αυτονoμηθεί από τη διεθνή αβεβαιότητα και κινείται περισσότερο με αντανακλαστικά άμυνας παρά με διάθεση ουσιαστικής αντίδρασης.

