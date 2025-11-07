Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Γενικός Δείκτης αγγίζει ξανά τις 2.000 μονάδες

Οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές συνεχίζουν να εμφανίζουν εναλλασσόμενες τάσεις, με μία ημέρα ανοδική και την επόμενη πτωτική, εν μέσω γενικότερης αβεβαιότητας. Σήμερα, Παρασκευή 7/11, οι ευρωπαϊκοί δείκτες ξεκίνησαν με θετικό πρόσηγο, ανταποκρινόμενοι στις χθεσινές βίαιες απώλειες. Ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,38%, ο γαλλικός CAC κατά 0,45%, ο ιταλικός FTSE MIB κατά 0,6% και ο πανευρωπαϊκός Stoxx 50 κατά 0,39%, λίγο μετά την έναρξη των συναλλαγών.

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης (ΓΔ) κινείται κοντά στο ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, επιδιώκοντας να το ξεπεράσει ξανά εάν ακολουθήσει την ευρωπαϊκή δυναμική. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Alpha Bank, που δείχνουν αύξηση της κερδοφορίας κατά 44%, ενισχύοντας τις προσδοκίες για τον κλάδο. Ωστόσο, η μετοχή της Alpha ξεκίνησε με μικρή πτώση, επιβεβαιώνοντας την παροιμιώδη «πώληση μετά την είδηση». Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) αντιμετώπισε χθες δυσανάλογη πίεση, παρά τα ικανοποιητικά της αποτελέσματα, και σήμερα αναμένεται η αντίδρασή της.

