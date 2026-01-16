Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακές απώλειες για τον Γενικό Δείκτη

Με ήπια υποχώρηση ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Παρασκευής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε ευθυγράμμιση με τη διορθωτική κίνηση των διεθνών αγορών. Ο Γενικός Δείκτης παρέμεινε κοντά στα υψηλά 16 ετών, που καταγράφηκαν ενδοεβδομαδιακά, καθώς οι πιέσεις σε μη τραπεζικές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης αντισταθμίστηκαν από τη θετική πορεία του τραπεζικού κλάδου.

Σε επίπεδο εβδομάδας, η αγορά κατέγραψε νέα άνοδο, με τον Γενικό Δείκτη να φτάνει κοντά στις 2.250 μονάδες, επίπεδα που αποτελούν υψηλό από τον Ιανουάριο του 2010, ενισχυμένος κυρίως από τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με πτωτικές τάσεις, ωστόσο η ενίσχυση των τραπεζικών μετοχών περιόρισε τις απώλειες που προήλθαν από τις ρευστοποιήσεις σε αρκετά μη τραπεζικά blue chips. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, η εικόνα του ταμπλό χαρακτηρίστηκε από σχετική ισορροπία μεταξύ αγοραστών και πωλητών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.245,61 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,09%, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 340 εκατ. ευρώ, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα. Από το σύνολο των μετοχών που διακινήθηκαν, 38 κινήθηκαν ανοδικά και 81 πτωτικά.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης παρουσίασε σταθεροποιητική εικόνα, λόγω των αντίρροπων τάσεων μεταξύ τραπεζών και μη τραπεζικών τίτλων, ενώ ο δείκτης FTSE Mid Cap υποχώρησε κατά 0,83%. Αντίθετα, ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,56%, με άνοδο στις μετοχές της Πειραιώς, της Eurobank και της Alpha Bank.

Από τα μη τραπεζικά blue chips, θετική εικόνα παρουσίασαν οι Cenergy, Viohalco, ΕΛΠΕ, ΔΑΑ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία συνέχισε την ανοδική της πορεία με αυξημένο όγκο συναλλαγών.

