Κοντά στις 2.050 μονάδες ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακές απώλειες στο ξεκίνημα
07 Οκτ. 2025 11:35
Πτωτική εκκίνηση καταγράφουν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, επηρεασμένες από τις πολιτικές αναταράξεις στη Γαλλία και την αβέβαιη οικονομική εικόνα της χώρας. Στην Αθήνα, ο Γενικός Δείκτης κινείται πλαγιοκαθοδικά γύρω από τις 2.050 μονάδες (-0,1%), δοκιμάζοντας τις στηρίξεις του.

Χρυσός: ΗΠΑ και Γαλλία «σπρώχνουν» ανοδικά το πολύτιμο μέταλλο, πόσο έφτασε η τιμή του

Αν οι ευρωπαϊκές αγορές ανακάμψουν, η ελληνική αγορά αναμένεται να ισορροπήσει πάνω από τα τρέχοντα επίπεδα, ενώ ενδεχόμενη διεύρυνση των απωλειών στην Ευρώπη μπορεί να τον κατεβάσει προς τις 2.040 μονάδες ή και χαμηλότερα.

Ο τραπεζικός κλάδος διατηρεί την άνοδο, βοηθώντας τον Γενικό Δείκτη να συγκρατήσει τα επίπεδά του (+0,16%). Από τις μετοχές που συναλλάσσονται, 31 κινούνται ανοδικά και 25 πτωτικά. Στους μη τραπεζικούς τίτλους, ανοδικά ξεχωρίζουν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Coca-Cola HBC, ο ΟΤΕ, ο ΟΛΠ, ο ΟΛΘ και ο ΔΑΑ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύεται κατά 0,1%, ενώ ο δείκτης FTSE Mid Cap υποχωρεί οριακά κατά 0,16%.
