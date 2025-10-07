Χρυσός: ΗΠΑ και Γαλλία «σπρώχνουν» ανοδικά το πολύτιμο μέταλλο, πόσο έφτασε η τιμή του

Ο χρυσός καταγράφει ιστορικά υψηλά, ενισχυόμενος από shutdown στην Ουάσιγκτον και αναταράξεις σε Παρίσι.

07 Οκτ. 2025 9:16
Pelop News

Ο χρυσός αγγίζει τα 3.977 δολάρια ανά ουγγιά, προσεγγίζοντας το ψυχολογικό όριο των 4.000 δολαρίων, καθώς η αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ και η πολιτική αστάθεια στη Γαλλία εντείνουν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου σημείωσε άνοδο 1,9% τη Δευτέρα, με τη ζήτηση να τροφοδοτείται και από τις προσδοκίες μείωσης επιτοκίων από τη Fed.

Σύμφωνα με την Nicky Shiels της MKS PAMP SA, η άνοδος τροφοδοτήθηκε από εισροές κεφαλαίων από θεσμικούς και λιανικούς επενδυτές, κυρίως στην Ευρώπη και την Ιαπωνία. Ο χρυσός, ως μέταλλο χωρίς τόκους, παραμένει ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους χρηματοπιστωτικής αβεβαιότητας.

Οι κεντρικές τράπεζες και τα ETF χρυσού έχουν επιδείξει ενισχυμένη ζήτηση, ενώ η Fed εξετάζει νέες μειώσεις επιτοκίων.

Η Goldman Sachs αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για τον χρυσό τον Δεκέμβριο του 2026, φτάνοντας στα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά, λόγω εισροών κεφαλαίων σε ETF και αγορών από κεντρικές τράπεζες.

Στις υπόλοιπες αγορές μετάλλων, το ασήμι κινείται πάνω από τα 48 δολάρια ανά ουγγιά, το παλλάδιο ενισχύεται, ενώ η πλατίνα παραμένει σταθερή.

 
