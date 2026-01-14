Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από τις 2.200 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, νέο υψηλό 16ετίας

Σε επίπεδα που είχε να δει από τον Ιανουάριο του 2010 επέστρεψε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να διατηρείται πάνω από το όριο των 2.200 μονάδων, ανανεώνοντας το υψηλό 16 ετών.

Κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,59% και έκλεισε στις 2.219,32 μονάδες, κινούμενος ενδοσυνεδριακά μεταξύ 2.202,56 και 2.222,81 μονάδων. Η εγχώρια αγορά δείχνει να απορροφά τις πρόσκαιρες διορθώσεις, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία υπό την επίδραση του λεγόμενου January Effect.

Στις πρώτες οκτώ συνεδριάσεις του 2026, τα συνολικά κέρδη του ΧΑ διαμορφώνονται στο +4,65%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει άνοδο που υπερβαίνει το 11%.

Πρωταγωνίστρια της συνεδρίασης ήταν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία σημείωσε άνοδο της τάξης του 8%, ξεπερνώντας τα 27 ευρώ για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 1999. Η μετοχή ενισχύθηκε περαιτέρω μετά τη δημοσιοποίηση έκθεσης της Santander, η οποία ξεκίνησε την κάλυψή της με τιμή στόχο τα 49 ευρώ και σύσταση «υπεραπόδοση».

Αντίρροπες κινήσεις καταγράφηκαν στον τραπεζικό κλάδο, με την Εθνική Τράπεζα να καταγράφει κέρδη και να φτάνει σε υψηλά άνω της δεκαετίας, ενώ η Alpha Bank κινήθηκε πτωτικά, περιορίζοντας τη δυναμική του κλάδου. Παράλληλα, η HELLENiQ ENERGY συνέχισε την ανοδική της πορεία, πλησιάζοντας το επίπεδο των 9 ευρώ για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2019, υπό το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει ο αγωγός Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας (Vardax).

Θετική εικόνα παρουσίασε και η Dimand, η οποία κινήθηκε σε υψηλά άνω των δύο ετών, μετά τις πληροφορίες για πρόσφατη μεγάλη συναλλαγή μετοχών από την Ελλάκτωρ.

Στο μέτωπο της αγοράς ομολόγων, ισχυρή ζήτηση προσέλκυσε το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο, με προσφορές που ξεπέρασαν τα 51 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά τουλάχιστον 12 φορές. Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε 4 δισ. ευρώ με απόδοση 3,47%, καλύπτοντας ήδη περίπου το 50% των δανειακών αναγκών του για το 2026.

Διεθνώς, πτωτικές τάσεις καταγράφονται στη Wall Street, ενώ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εμφανίζουν μεικτή εικόνα, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να κινείται οριακά ανοδικά.

