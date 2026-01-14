Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από τις 2.200 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, νέο υψηλό 16ετίας

Στο επίκεντρο το ράλι της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η κινητικότητα σε επιλεγμένους τίτλους. Αντίρροπες τάσεις στις τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από τις 2.200 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, νέο υψηλό 16ετίας
14 Ιαν. 2026 17:56
Pelop News

Σε επίπεδα που είχε να δει από τον Ιανουάριο του 2010 επέστρεψε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να διατηρείται πάνω από το όριο των 2.200 μονάδων, ανανεώνοντας το υψηλό 16 ετών.

Κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,59% και έκλεισε στις 2.219,32 μονάδες, κινούμενος ενδοσυνεδριακά μεταξύ 2.202,56 και 2.222,81 μονάδων. Η εγχώρια αγορά δείχνει να απορροφά τις πρόσκαιρες διορθώσεις, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία υπό την επίδραση του λεγόμενου January Effect.

Στις πρώτες οκτώ συνεδριάσεις του 2026, τα συνολικά κέρδη του ΧΑ διαμορφώνονται στο +4,65%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει άνοδο που υπερβαίνει το 11%.

Πρωταγωνίστρια της συνεδρίασης ήταν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία σημείωσε άνοδο της τάξης του 8%, ξεπερνώντας τα 27 ευρώ για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 1999. Η μετοχή ενισχύθηκε περαιτέρω μετά τη δημοσιοποίηση έκθεσης της Santander, η οποία ξεκίνησε την κάλυψή της με τιμή στόχο τα 49 ευρώ και σύσταση «υπεραπόδοση».

Αντίρροπες κινήσεις καταγράφηκαν στον τραπεζικό κλάδο, με την Εθνική Τράπεζα να καταγράφει κέρδη και να φτάνει σε υψηλά άνω της δεκαετίας, ενώ η Alpha Bank κινήθηκε πτωτικά, περιορίζοντας τη δυναμική του κλάδου. Παράλληλα, η HELLENiQ ENERGY συνέχισε την ανοδική της πορεία, πλησιάζοντας το επίπεδο των 9 ευρώ για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2019, υπό το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει ο αγωγός Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας (Vardax).

Θετική εικόνα παρουσίασε και η Dimand, η οποία κινήθηκε σε υψηλά άνω των δύο ετών, μετά τις πληροφορίες για πρόσφατη μεγάλη συναλλαγή μετοχών από την Ελλάκτωρ.

Στο μέτωπο της αγοράς ομολόγων, ισχυρή ζήτηση προσέλκυσε το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο, με προσφορές που ξεπέρασαν τα 51 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά τουλάχιστον 12 φορές. Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε 4 δισ. ευρώ με απόδοση 3,47%, καλύπτοντας ήδη περίπου το 50% των δανειακών αναγκών του για το 2026.

Διεθνώς, πτωτικές τάσεις καταγράφονται στη Wall Street, ενώ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εμφανίζουν μεικτή εικόνα, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να κινείται οριακά ανοδικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00 Γυναίκα, μόνη, προβάλλεται..!
18:49 Ανοίγει από αύριο το πρωί η Περιμετρική Πατρών – Βήμα πίσω από τους αγρότες ενόψει διαλόγου
18:45 Χειροτέρεψε η υγεία της πριγκίπισσας Ειρήνης: Ματαιώνει τις υποχρεώσεις της η Βασίλισσα Σοφία
18:38 Η Lidl Ελλάς παρουσιάζει το 10ο Socioeconomic Impact Report για το 2024
18:33 ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις μείωσης ΕΝΦΙΑ σε ασφαλισμένες κατοικίες για το 2026
18:25 Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι οδηγοί υποχρεούνται σε άμεση αντικατάσταση
18:22 Σενάρια στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή – Σήματα συναγερμού από Ισραήλ και ΗΠΑ
18:09 Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο με πυροβολισμό
18:08 Ο Παναγιώτης Αναστασόπουλος νέος Πρόεδρος της Ε.ΛΙΜ.Ε
18:00 Δυτική Αχαΐα: Προς αξιοποίηση κι άλλες παραλίες – Έγκριση του Δήμου για θαλάσσια σπορ και άλλα
17:56 Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από τις 2.200 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, νέο υψηλό 16ετίας
17:45 Παρολίγον τραγωδία στη Λάρισα: Στις φλόγες διαμέρισμα με εγκλωβισμένο μωρό
17:43 Στην Πάτρα το Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας πόλο
17:35 Πάτρα: Ενας ακόμα χρόνος για το φυσικό αέριο – Τροποποιήσεις στο χρονοδιάγραμμα
17:28 Κριτική Θεάτρου: «Η Παρέλαση» της Λούλας Αναγνωστάκη
17:13 «Sing for Greece»: Οι ημερομηνίες του ελληνικού τελικού για τη Eurovision 2026, ποιοι θα τον παρουσιάσουν
17:08 Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε κλείνει η πλατφόρμα
17:00 Υπόμνημα στον Νίκο Δένδια από την κοινότητα Ελεκίστρας: «Ελευθερώστε» το δάσος δίπλα από τη ΜΟΜΑ ΦΩΤΟ
16:53 ΒΙΝΤΕΟ Η φρεγάτα «Κίμων» εν πλω για Σαλαμίνα
16:44 Κικίλιας: «Η ασφάλεια των πληρωμάτων είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ