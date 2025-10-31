Χρηματιστήριο Αθηνών: Προσέγγιση στις 2.010 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη

Σε ήπια ανοδική τροχιά κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών στα πρώτα λεπτά της σημερινής συνεδρίασης, με τον Γενικό Δείκτη να δοκιμάζει τα όρια των 2.010 μονάδων. Ο βασικός δείκτης διαμορφώνεται στις 2.008 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,17%, σε αντίθεση με το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές.

Οι τραπεζικές μετοχές εμφανίζουν περιορισμένη θετική αντίδραση εν μέσω ανακοινώσεων αποτελεσμάτων εννεαμήνου, χωρίς όμως να πυροδοτούν ευρύτερη ανοδική δυναμική, καθώς οι εκτιμήσεις έχουν ήδη ενσωματωθεί στις τιμές. Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύεται κατά 0,28%, με μοναδική ανοδική τάση μεταξύ των συστημικών τραπεζών την Εθνική Τράπεζα. Από τα μη τραπεζικά blue chips, η Helleniq Energy υφίσταται σημαντική πτώση, μετά την απόφαση λύσης της στρατηγικής συμφωνίας με τον όμιλο Metlen, που περιλάμβανε και placement μετοχών.

Αντίθετα, ανοδικές τάσεις παρατηρούνται σε Metlen, ΟΠΑΠ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Lamda Development και ΟΛΘ, με τον τίτλο του ΟΛΘ να φτάνει τα 37 ευρώ. Από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ξεχωρίζει η άνοδος της ΕΛΧΑ. Συνολικά, από τις συναλλασσόμενες μετοχές, 49 καταγράφουν κέρδη και 26 απώλειες.

Η πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές, με τον πανευρωπαϊκό STOXX 600 να υποχωρεί κατά 0,29%, επηρεάζει αρνητικά το γενικότερο κλίμα, περιορίζοντας τις δυνατότητες περαιτέρω ανόδου στην Αθήνα.

