Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση στο άνοιγμα της εβδομάδας

Πτωτικές τάσεις επικρατούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου 2026, με τον Γενικό Δείκτη να κινείται αισθητά χαμηλότερα εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές.

Στις 11:00, ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 2.219,17 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 1,18%. Η αξία των συναλλαγών φτάνει τα 27,17 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχωρεί κατά 1,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημειώνει μεγαλύτερη πτώση 1,72%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, μοναδική με οριακή άνοδο είναι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,07%). Αντιθέτως, τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφουν: ΕΛΠΕ (-2,93%), Optima bank (-2,51%), Viohalco (-2,12%), Alpha Bank (-1,99%) και Τράπεζα Κύπρου (-1,86%)

Συνολικά, 11 μετοχές κινούνται ανοδικά, 84 πτωτικά και 10 παραμένουν αμετάβλητες.

Τις μεγαλύτερες κερδοφόρες κινήσεις παρουσιάζουν οι μετοχές Τζιρακιάν Προφίλ (+3,19%) και Prodea Investments (+1,69%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφουν Προοδευτική (-3,59%) και Frigoglass (-3,37%).

Η πτωτική τάση στο Χρηματιστήριο Αθηνών εντάσσεται στο ευρύτερο αρνητικό κλίμα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, το οποίο πυροδοτείται από την αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την απειλή του προέδρου Τραμπ για επιβολή νέων δασμών σε προϊόντα οκτώ ευρωπαϊκών χωρών.

