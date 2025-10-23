Χρηματιστήριο Αθηνών: Στάση αναμονής στο άνοιγμα

Στασιμότητα επικρατεί σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να επιδίδονται σε επιλεκτικές τοποθετήσεις γύρω από τις 2.030 – 2.035 μονάδες. Η ελληνική αγορά, που μετρά τρία συνεχόμενα ανοδικά κλεισίματα, κινείται σε «ρυθμό αναμονής», ακολουθώντας το διεθνές κλίμα και αφομοιώνοντας τα πρόσφατα κεκτημένα.

Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.034,16 μονάδες, σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (2.033,97 μονάδες). Οι ημερήσιες διακυμάνσεις περιορίζονται σε μόλις δύο μονάδες (2.033,12 – 2.035,97 μονάδες), με τον τζίρο στα 3,5 εκατ. ευρώ.

Ο τραπεζικός δείκτης περιορίζεται στο -0,25%, στις 2.344 μονάδες, καθώς οι επενδυτές κατοχυρώνουν πρόσφατα κέρδη.

Συνολικά, στο ταμπλό 51 μετοχές κινούνται ανοδικά, 34 υποχωρούν και 14 παραμένουν αμετάβλητες, με τη συνολική κεφαλαιοποίηση να ανέρχεται σε 138,6 δισ. ευρώ.

