Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζεται η νευρικότητα

Συνεχίζεται η μεταβλητότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κινείται σε στενό εύρος και να παραμένει κάτω από τις 2.300 μονάδες, κινδυνεύοντας με δεύτερη διαδοχική πτωτική εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026 (πρωινές ώρες), ο Γενικός Δείκτης σημειώνει οριακές κινήσεις γύρω στις 2.277-2.278 μονάδες, με ελαφρά άνοδο +0,08% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο (2.275,70 μονάδες), αλλά ενδοσυνεδριακά να έχει κινηθεί από 2.267 έως 2.279 μονάδες. Ο τζίρος παραμένει χαμηλός, στα επίπεδα των 8-14 εκατ. ευρώ περίπου στις πρώτες ώρες.

Η αγορά επηρεάζεται από την απουσία νέων θετικών καταλυτών εσωτερικά, αλλά και από τις εύθραυστες ισορροπίες στο εξωτερικό (γεωπολιτικές εντάσεις, αναμονή PCE πληθωρισμού ΗΠΑ). Από τις αρχές της εβδομάδας ο ΓΔ έχει απώλειες περίπου -0,5% έως -2% ανάλογα με τις ώρες, μετά την ισχυρή πτώση -2,22% της Πέμπτης.

Στο ταμπλό

ΔΕΗ : Επιχειρεί αντίδραση, με ήπια κέρδη ή σταθεροποίηση, προσπαθώντας να περιορίσει τη διόρθωση των προηγούμενων ημερών (ενδοσυνεδριακά κοντά στα 18-18,6 ευρώ).

: Επιχειρεί αντίδραση, με ήπια κέρδη ή σταθεροποίηση, προσπαθώντας να περιορίσει τη διόρθωση των προηγούμενων ημερών (ενδοσυνεδριακά κοντά στα 18-18,6 ευρώ). CrediaBank : Δέχεται ισχυρές πιέσεις και υποχωρεί στα χαμηλά 6μήνου, μετά την ανακοίνωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) έως 300 εκατ. ευρώ (έκτακτη ΓΣ στις 16 Μαρτίου για έγκριση, στόχος ενίσχυση κεφαλαίων για ανάπτυξη και πιθανές εξαγορές). Η μετοχή κινείται κοντά στα 1,29-1,31 ευρώ , με απώλειες -0,6% έως -1,5%.

: Δέχεται ισχυρές πιέσεις και υποχωρεί στα χαμηλά 6μήνου, μετά την ανακοίνωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) έως (έκτακτη ΓΣ στις 16 Μαρτίου για έγκριση, στόχος ενίσχυση κεφαλαίων για ανάπτυξη και πιθανές εξαγορές). Η μετοχή κινείται κοντά στα , με απώλειες -0,6% έως -1,5%. Άλλες μετοχές: Metlen και Aktor Group παραμένουν σε αρνητικό έδαφος (-1% περίπου), ενώ πιέσεις δέχονται και ορισμένες τράπεζες/μη τραπεζικά blue chips.

Η αγορά παραμένει σε φάση «μάχης χαρακωμάτων», με περιορισμένο τζίρο και επιλεκτικό stock picking, εν αναμονή νέων ερεθισμάτων.

