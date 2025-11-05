Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξεκίνημα με πτώση και μετα… σταθεροποίηση

Αγοραστές εμφανίστηκαν στα πρώτα λεπτά της σημερινής συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αναστρέφοντας την πορεία του Γενικού Δείκτη.

05 Νοέ. 2025 11:24
Pelop News

Πτωτικά άνοιξε η σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ακολουθώντας τις αρνητικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές, λόγω μακροοικονομικών ειδήσεων από τις ΗΠΑ, εταιρικών αποτελεσμάτων όπως της Palantir και προθέσεων μεγάλων επενδυτών να μειώσουν τις μετοχικές θέσεις τους ενόψει τέλους έτους και υψηλών αποτιμήσεων.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε αρχικά προς τις 2.010 μονάδες, με τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης να υποχωρεί κατά 0,18% και τον τραπεζικό δείκτη κατά 0,3%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης παρέμεινε σταθερός. Οι στηρίξεις των 2.000 μονάδων, που λειτούργησαν υποστηρικτικά το προηγούμενο διάστημα, συνέβαλαν στη συσπείρωση της αγοράς.

Ωστόσο, η εμφάνιση αγοραστών στα αρχικά λεπτά οδήγησε σε σταθεροποίηση και ανάκαμψη, με τον Γενικό Δείκτη να στρέφεται προς υψηλότερα επίπεδα. Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικές τάσεις κατέγραψαν ο Aktor, η Metlen, τα ΕΛΠΕ, η ΔΕΗ, ο ΟΛΠ, το Δ.Α.Α και η Coca Cola HBC.

Στην αγορά κυριαρχούν ειδήσεις όπως τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας και το μεγάλο deal της Aktor με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, που υπογραμμίζει τη στροφή προς ενεργειακά projects.
