Χρηματιστήριο: Κάτω από τις 2.300 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Πιέσεις στις τράπεζες παρά τα υψηλά κέρδη Alpha και Εθνικής

27 Φεβ. 2026 11:14
Ήπιες πτωτικές τάσεις επικρατούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.300 μονάδων, εν μέσω αντίστοιχης εικόνας στις ευρωπαϊκές αγορές.

Στις 10:47, ο Γενικός Δείκτης διαμορφωνόταν στις 2.295,81 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,36%. Η αξία των συναλλαγών ανερχόταν σε 13,7 εκατ. ευρώ.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχωρούσε κατά 0,65%, παρά την ανακοίνωση ισχυρών κερδών από την Alpha Bank και την Εθνική Τράπεζα, δείχνοντας ότι οι πιέσεις στον κλάδο παραμένουν έντονες μετά τη χθεσινή ανάκαμψη.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large Cap) κατέγραφε απώλειες 0,36%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSE Mid Cap) κινούνταν οριακά πτωτικά (-0,08%).

Στις ευρωπαϊκές αγορές, ο δείκτης αναφοράς Euro Stoxx 50 σημείωνε οριακή πτώση, ενώ για τον Φεβρουάριο συνολικά εμφανίζει άνοδο 3,6%. Αντίθετα, οι δείκτες της Wall Street υποχώρησαν τον τρέχοντα μήνα. Στην Ασία-Ειρηνικό, ο δείκτης MSCI σημείωσε άνοδο περίπου 7% τον Φεβρουάριο, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση Φεβρουαρίου από το 1998.

Η αγορά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στα εταιρικά αποτελέσματα, τις μακροοικονομικές προσδοκίες και τις κινήσεις των διεθνών δεικτών, ενώ οι τράπεζες παραμένουν στο επίκεντρο των πιέσεων.

