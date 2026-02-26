Χρηματιστήριο: Με το… καλημέρα στις 2.300 μονάδες

Το Χρηματιστήριο Αθηνών συνεχίζει την ανοδική του πορεία, ανακτώντας άμεσα τις 2.300 μονάδες και κινούμενο σε θετικό έδαφος, χάρη στα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και την ανθεκτικότητα των θεμελιωδών μεγεθών.

Στην τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας (Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,86% και διαμορφώνεται στις 2.303,43 μονάδες, κερδίζοντας περίπου 20 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (2.283,73). Το εύρος ημερήσιων διακυμάνσεων κυμάνθηκε σε 10 μονάδες (2.294,91 – 2.304,78), ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 7,7 εκατ. ευρώ.

Τράπεζες

Ο τραπεζικός κλάδος συνεχίζει να πρωταγωνιστεί, με τον τραπεζικό δείκτη να ενισχύεται κατά +1,79% στις 2.610 μονάδες, τροφοδοτούμενος από τα ευοίωνα αποτελέσματα χρήσης 2025.

  • Τράπεζα Πειραιώς: +1,86% στα 8,20 ευρώ – Καθαρά κέρδη 1,07 δισ. ευρώ (από 1,066 δισ. το 2024), απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 16%, πιστωτική επέκταση 3,9 δισ. ευρώ, καταθέσεις 66,1 δισ. ευρώ. Πρόταση μερίσματος 0,40 ευρώ/μετοχή (492 εκατ. ευρώ) + επαναγορά ιδίων 100 εκατ. ευρώ → συνολική διανομή 55% (από 50%).
  • Εθνική Τράπεζα: +1,04% στα 14,09 ευρώ
  • Eurobank: +1,03% στα 3,92 ευρώ
  • Alpha Bank: +1,02% στα 3,757 ευρώ
  • Τράπεζα Κύπρου: +0,43% στα 9,44 ευρώ
  • Optima Bank: +1,22% στα 9,93 ευρώ (νέο ιστορικό υψηλό)

Μεγάλη κεφαλαιοποίηση

  • Metlen: +1,41% στα 37,42 ευρώ – Συνέχεια ανάκαμψης με σύμπραξη Shell στον LNG
  • Aktor Group: +1,12% στα 10,82 ευρώ – Θετικές συμφωνίες από Ουάσινγκτον για Κάθετο Διάδρομο
  • ΟΠΑΠ: +1,17% στα 15,59 ευρώ – Αντίδραση από χαμηλά 14μήνου
  • ΟΤΕ: -0,67% στα 17,87 ευρώ – Καθαρά κέρδη 627,9 εκατ. ευρώ (+2,3%), EBITDA +2,0% στα 1,3 δισ. ευρώ. Πρόταση μερίσματος 0,877 ευρώ/μετοχή (+22%), συνολική διανομή ~100% ταμειακών ροών (532 εκατ. ευρώ + 177 εκατ. ίδιες μετοχές). Στόχος 2026: EBITDA +3%, ταμειακές ροές 750 εκατ. ευρώ

Μεσαία κεφαλαιοποίηση

  • Profile: +2,64% στα 7,39 ευρώ – Ανάκαμψη τεχνολογικών
  • Intracom Holdings, Ελλάκτωρ, Qualco: +1%
  • Ideal Holdings: -0,83% στα 5,99 ευρώ – Ιστορικά υψηλή κερδοφορία 2025 (καθαρά 11,6 εκατ. ευρώ), αλλά απορρόφηση χθεσινού ράλι

Συνολικά, 52 μετοχές ανοδικές, 24 πτωτικές, 17 αμετάβλητες. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: 158,4 δισ. ευρώ.

