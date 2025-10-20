Χρηματιστήριο: Ο Γενικός Δείκτης ξανακερδίζει τις 2.000 μονάδες

Με κέρδη πάνω από 2% οι τράπεζες μετά το sell-off της Παρασκευής, ενώ η αγορά στρέφει την προσοχή της στα εταιρικά αποτελέσματα 9μήνου.

20 Οκτ. 2025 11:08
Pelop News

Το Χρηματιστήριο Αθηνών δείχνει σημάδια ανάκαμψης, με τον Γενικό Δείκτη να επιστρέφει πάνω από τις 2.000 μονάδες μετά την πτώση της Παρασκευής και την εβδομαδιαία απώλεια 5,8%. Σήμερα καταγράφει άνοδο 1,24%, κλείνοντας στις 2.012,17 μονάδες, με τζίρο 4,11 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει ενίσχυση 1,61%, η μεσαία κεφαλαιοποίηση ανεβαίνει κατά 0,54%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης ξεχωρίζει με άνοδο 2,46%. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 50 κινούνται ανοδικά, 9 πτωτικά και 12 παραμένουν αμετάβλητες.

Στις τράπεζες, η Πειραιώς σημειώνει άνοδο 2,55% στα 7,068 ευρώ, η Εθνική +3,40% στα 13,40 ευρώ, η Alpha Bank +1,84% στα 3,43 ευρώ και η Eurobank +2,82% στα 3,497 ευρώ. Η Τράπεζα Κύπρου ενισχύεται 1,04% στα 7,74 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΜetLife καταγράφει +0,89% στα 42,94 ευρώ, ο ΟΠΑΠ +1,06% στα 18,16 ευρώ και η Ελλάκτωρ ξεχωρίζει με κέρδη 5,77% στα 1,576 ευρώ. Αντίθετα, η ΕΧΑΕ υποχωρεί 0,78% στα 6,32 ευρώ και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) χάνει 0,10% στα 10,33 ευρώ.

Η αγορά στρέφει πλέον την προσοχή της στα εταιρικά αποτελέσματα του 9μήνου, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις επιδόσεις των εισηγμένων εταιρειών για την περαιτέρω πορεία των χρηματιστηριακών δεικτών.
