Χρηματιστήριο: Ο Γενικός Δείκτης ξανακερδίζει τις 2.000 μονάδες

Το Χρηματιστήριο Αθηνών δείχνει σημάδια ανάκαμψης, με τον Γενικό Δείκτη να επιστρέφει πάνω από τις 2.000 μονάδες μετά την πτώση της Παρασκευής και την εβδομαδιαία απώλεια 5,8%. Σήμερα καταγράφει άνοδο 1,24%, κλείνοντας στις 2.012,17 μονάδες, με τζίρο 4,11 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει ενίσχυση 1,61%, η μεσαία κεφαλαιοποίηση ανεβαίνει κατά 0,54%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης ξεχωρίζει με άνοδο 2,46%. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 50 κινούνται ανοδικά, 9 πτωτικά και 12 παραμένουν αμετάβλητες.

Στις τράπεζες, η Πειραιώς σημειώνει άνοδο 2,55% στα 7,068 ευρώ, η Εθνική +3,40% στα 13,40 ευρώ, η Alpha Bank +1,84% στα 3,43 ευρώ και η Eurobank +2,82% στα 3,497 ευρώ. Η Τράπεζα Κύπρου ενισχύεται 1,04% στα 7,74 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΜetLife καταγράφει +0,89% στα 42,94 ευρώ, ο ΟΠΑΠ +1,06% στα 18,16 ευρώ και η Ελλάκτωρ ξεχωρίζει με κέρδη 5,77% στα 1,576 ευρώ. Αντίθετα, η ΕΧΑΕ υποχωρεί 0,78% στα 6,32 ευρώ και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) χάνει 0,10% στα 10,33 ευρώ.

Η αγορά στρέφει πλέον την προσοχή της στα εταιρικά αποτελέσματα του 9μήνου, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις επιδόσεις των εισηγμένων εταιρειών για την περαιτέρω πορεία των χρηματιστηριακών δεικτών.

