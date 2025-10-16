Χρηματιστήριο: Οι πιέσεις από την Ευρώπη «τραβούν» τον Γενικό Δείκτη χαμηλότερα

Οι διεθνείς πιέσεις και τα πολιτικά γεγονότα στην Ευρώπη επηρεάζουν τις ελληνικές αγορές, με τον Γενικό Δείκτη να δοκιμάζει τα επίπεδα στήριξης.

16 Οκτ. 2025 11:14
Pelop News

Με πτωτικές τάσεις ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές αγορές. Ο Γενικός Δείκτης υποχωρούσε στις 11:00 κατά 0,6%, στις 2.034 μονάδες, παρά την αρχική άνοδο στις 2.048 μονάδες.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωνε πτώση 0,6%, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης 0,4%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης βρέθηκε στο -1,4%.

Στο διεθνές περιβάλλον, οι επενδυτές παρακολουθούν τα μακροοικονομικά στοιχεία της Βρετανίας και τις πολιτικο-οικονομικές εξελίξεις στη Γαλλία. Στο ελληνικό ταμπλό, η σημερινή πρόκληση είναι η επιστροφή του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 2.050 μονάδες για διατήρηση του momentum και πιθανή πορεία προς τις 2.100 μονάδες. Σε περίπτωση καθοδικής κίνησης, οι επόμενες στηρίξεις εντοπίζονται μεταξύ 2.000 και 2.020 μονάδων.
