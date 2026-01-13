Χρηματιστήριο: Οριακή άνοδος στο άνοιγμα

Ήπιες μεταβολές σε δείκτες και μετοχές, με περιορισμένο τζίρο και μικτή εικόνα στην αγορά.

13 Ιαν. 2026 11:17
Σε ελαφρώς θετικό έδαφος κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης, ακολουθώντας τη συγκρατημένα ανοδική πορεία των βασικών ευρωπαϊκών αγορών.

Λίγο μετά την έναρξη των συναλλαγών, και συγκεκριμένα γύρω στις 11:00, ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στις 2.213,32 μονάδες, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,11%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 22,35 εκατ. ευρώ, υποδηλώνοντας ήπια αλλά σταθερή επενδυτική δραστηριότητα στις πρώτες ώρες της συνεδρίασης.

Σε επίπεδο επιμέρους δεικτών, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύεται κατά 0,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης καταγράφει απώλειες 0,58%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν τα Ελληνικά Πετρέλαια (+2,26%), η Motor Oil (+1,22%) και η Εθνική Τράπεζα (+1,06%). Αντίθετα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται οι μετοχές της Σαρλάμτης (-1,57%), της Viohalco (-1,49%) και της Aktor (-0,82%).

Στο σύνολο της αγοράς, 40 μετοχές κινούνται ανοδικά, 36 υποχωρούν και 15 παραμένουν αμετάβλητες. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Centric (+3,36%) και των ΕΛΠΕ (+2,26%), ενώ τις σημαντικότερες απώλειες σημειώνουν ο ΑΔΜΗΕ (-2,74%) και η ΥΚΝΟΤ (-2,24%).

