Χρηματιστήριο: Πτώση παρά την άνοδο των ευρωπαϊκών αγορών

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, παρά την ανοδική πορεία των ευρωπαϊκών αγορών. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και την πορεία των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες σημειώνουν υποχώρηση.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 2.154,64 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,16%, με την αξία των συναλλαγών να ανέρχεται σε 17,68 εκατ. ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, θετικά ξεχωρίζουν οι μετοχές:

Eurobank +1,08%

Πειραιώς +0,77%

Elvalhalcor +0,51%

Viohalco +0,50%

Αντίθετα, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν:

Coca Cola HBC -1,73%

ΟΠΑΠ -1,26%

ΔΑΑ -1,01%

Συνολικά, 38 μετοχές ανοδικές, 50 πτωτικές και 25 σταθερές, με τη μεγαλύτερη άνοδο να σημειώνουν οι μετοχές Interlife (+4,31%) και Εβροφάρμα (+3,67%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση οι Μύλοι Σαραντόπουλος (-9,68%) και Mermeren (-5,17%).

