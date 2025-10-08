Χρηματιστήριο: Ράλι στις 2.090 μονάδες με ώθηση από την αναβάθμιση

Το ελληνικό χρηματιστήριο εκτοξεύτηκε σήμερα στις 2.090 μονάδες, με τον Γενικό Δείκτη να σημειώνει κέρδη 0,9%, μετά την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς από τον FTSE Russell σε «αναπτυγμένη». Οι τράπεζες πρωτοστατούν στην άνοδο, ενώ η αγορά αναμένεται να δεχθεί καθαρές εισροές περίπου 400 εκατ. ευρώ μέχρι την τυπική αναβάθμιση τον Σεπτέμβριο του 2026.

Το θετικό κλίμα ενισχύεται και από τις ανόδους στις ευρωπαϊκές αγορές, με τον DAX, τον CAC και τον MIB να κινούνται ανοδικά. Στα blue chips, ανοδικά ξεκίνησαν μετοχές όπως η Jumbo, η Coca-Cola HBC, η Lamda Development και τα ΕΛΠΕ, ενώ στη μικρομεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχωρίζουν η Ιλυδα, η Medicon και η Frigoglass.

Η αγορά εμφανίζει υψηλή μεταβλητότητα, με την τελική ενδοσυνεδριακή τάση να αναμένεται μετά το άνοιγμα των αμερικανικών αγορών.

