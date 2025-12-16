Χρηματιστήριο: Συγκρατημένη πτώση με έντονη κατοχύρωση κερδών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζει συγκρατημένη πτώση, με βασικό μοτίβο την κατοχύρωση κερδών

Χρηματιστήριο
16 Δεκ. 2025 11:29
Pelop News

Η αγορά της Αθήνας κινείται σήμερα πτωτικά, με συγκρατημένη υποχώρηση και έντονη τάση κατοχύρωσης κερδών σε τίτλους που υπεραπέδωσαν πρόσφατα, όπως η Eurobank και η ΕΛΧΑ. Ο Γενικός Δείκτης διαπραγματεύεται στις 2.096,9 μονάδες με πτώση 0,5% και τζίρο 13,1 εκατ. ευρώ, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί κατά 0,65% στις 2.326 μονάδες. Ο FTSE Large Cap χάνει 0,5% στις 5.295 μονάδες και ο FTSE Mid Cap 0,23% στις 2.797 μονάδες.

Μετά τα πρόσφατα εντυπωσιακά κέρδη της Eurobank (+4,6%), οι επενδυτές προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών, με τη μετοχή να υποχωρεί σήμερα στα 3,56 ευρώ (-2,1%). Αντίστοιχα, η ΕΛΧΑ σημειώνει πτώση 0,9% στα 3,76 ευρώ και η Τιτάν υποχωρεί 0,9% στα 46,75 ευρώ μετά τα ιστορικά υψηλά της. Ελαφρώς ανοδικά κινούνται η Cenergy και η Κύπρου (+0,5%), ενώ στον mid cap ξεχωρίζει η Intracom με +1,4% στα 3,53 ευρώ, σε αντίθεση με την Intralot που χάνει 0,7%. Στο σύνολο του ταμπλό, 38 μετοχές κινούνται ανοδικά έναντι 61 πτωτικών.

Διεθνώς, τα ευρωπαϊκά ταμπλό δείχνουν προβάδισμα πωλητών, με τον Stoxx Europe Aerospace & Defense στο -1,5%, καθώς οι μετοχές του αμυντικού κλάδου υποχωρούν ενόψει πιθανών εξελίξεων στον πόλεμο της Ουκρανίας. Στις ΗΠΑ, σήμερα δημοσιεύεται η έκθεση για τα μισθολόγια Νοεμβρίου, η οποία θεωρείται καθοριστική για τις επόμενες κινήσεις της Fed.

Συνολικά, το Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζει συγκρατημένη πτώση, με βασικό μοτίβο την κατοχύρωση κερδών (profit taking) σε μετοχές που είχαν πρόσφατα ισχυρή απόδοση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:01 Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ και κυβέρνηση στη συζήτηση του Προϋπολογισμού
14:00 Προσωπικός παιδίατρος με 2,5 ευρώ ανά παιδί: Εξευτελιστικές αμοιγές ΕΟΠΥΥ για συμβεβλημένους γιατρούς
13:48 Ελεύθεροι με όρους δύο κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις – Συνεχίζονται οι απολογίες
13:36 Κύκλωμα επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ στις Αρχάνες: Πώς στήθηκε η απάτη των 1,7 εκατ. ευρώ
13:27 Διακομματική επιτροπή για την αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα προαναγγέλλει ο Μητσοτάκης
13:22 Στο πλευρό των δήμων η «Νέα Δυτική Ελλάδα» για την οικονομική ασφυξία της Αυτοδιοίκησης
13:16 Καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή – Τι υποστηρίζουν οι τρεις καταγγέλλοντες BINTEO
13:08 Η αποκάλυψη του Γ. Αϊβάζη για την μάχη με τον καρκίνο
13:07 Το «Παρά πέντε» επιστρέφει 20 χρόνια μετά – Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ ΒΙΝΤΕΟ
13:04 Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πολίχνη – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Ο νέος πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Καλαβρύτων της ΝΔ, Δ. Νικολόπουλος στην «Π»: «Με πίστη στις δυνάμεις του τόπου μας»
12:58 Αγρότες στα Μάλγαρα μοίρασαν αδιάθετο ρύζι σε οδηγούς από το μπλόκο
12:55 Πετρέλαιο: Κάτω από τα 60 δολάρια η τιμή του βαρελιού
12:50 Δ. Σαρρής στον peloponnisos FM: «Άμεσα μπαίνει ο νέος τάπητας στα Προσφυγικά»
12:49 Ιωάννινα: Καταδίωξη με 215 κιλά κάνναβης και παιδί στο αυτοκίνητο – Στον εισαγγελέα τρεις συλληφθέντες ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:45 Πεσκόφ: «Θέλουμε μόνιμη ειρήνη, όχι κατάπαυση πυρός για την Ουκρανία»
12:42 Διπλή τραγωδία στη Φωκίδα: Βρέθηκε απανθρακωμένο άτομο σε όχημα την ίδια στιγμή που καιγόταν το σπίτι του! ΦΩΤΟ
12:38 ΙΕΛΚΑ: Η Ελλάδα είναι 9η στην ΕΕ για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα-Ποιοι τομείς «καίνε»
12:31 Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από το Σαββατοκύριακο – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών, τι αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης
12:30 Στην Πάτρα το πρώτο «πράσινο» πρωτάθλημα πυγμαχίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ