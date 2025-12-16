Χρηματιστήριο: Συγκρατημένη πτώση με έντονη κατοχύρωση κερδών

Μετά τα πρόσφατα εντυπωσιακά κέρδη της Eurobank (+4,6%), οι επενδυτές προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών, με τη μετοχή να υποχωρεί σήμερα στα 3,56 ευρώ (-2,1%). Αντίστοιχα, η ΕΛΧΑ σημειώνει πτώση 0,9% στα 3,76 ευρώ και η Τιτάν υποχωρεί 0,9% στα 46,75 ευρώ μετά τα ιστορικά υψηλά της. Ελαφρώς ανοδικά κινούνται η Cenergy και η Κύπρου (+0,5%), ενώ στον mid cap ξεχωρίζει η Intracom με +1,4% στα 3,53 ευρώ, σε αντίθεση με την Intralot που χάνει 0,7%. Στο σύνολο του ταμπλό, 38 μετοχές κινούνται ανοδικά έναντι 61 πτωτικών.

Διεθνώς, τα ευρωπαϊκά ταμπλό δείχνουν προβάδισμα πωλητών, με τον Stoxx Europe Aerospace & Defense στο -1,5%, καθώς οι μετοχές του αμυντικού κλάδου υποχωρούν ενόψει πιθανών εξελίξεων στον πόλεμο της Ουκρανίας. Στις ΗΠΑ, σήμερα δημοσιεύεται η έκθεση για τα μισθολόγια Νοεμβρίου, η οποία θεωρείται καθοριστική για τις επόμενες κινήσεις της Fed.

Συνολικά, το Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζει συγκρατημένη πτώση, με βασικό μοτίβο την κατοχύρωση κερδών (profit taking) σε μετοχές που είχαν πρόσφατα ισχυρή απόδοση.