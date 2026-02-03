Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετικό άνοιγμα

Θετικό άνοιγμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών με άνοδο 1,07%

03 Φεβ. 2026 11:15
Pelop News

Με ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η συνεδρίαση της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου 2026 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε ένα περιβάλλον θετικού κλίματος που επικρατεί και στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00 διαμορφώνεται στις 2.371,82 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,07%.

Ο FTSE 25 (δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται κατά 1,18%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης κινείται ανοδικά κατά 0,17%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 36,96 εκατ. ευρώ.

Από τις μετοχές του FTSE 25 τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν:

  • Εθνική Τράπεζα: +2,54%
  • ElvalHalcor: +2,05%
  • Τράπεζα Πειραιώς: +2,04%
  • Viohalco: +1,88%
  • Eurobank: +1,83%

Αντίθετα, ήπια πτωτικά κινούνται οι μετοχές των:

  • ΕΥΔΑΠ: -0,56%
  • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: -0,18%
  • ΟΤΕ: -0,06%

Συνολική εικόνα αγοράς

  • Ανοδικά κινούνται 69 μετοχές
  • Πτωτικά κινούνται 18 μετοχές
  • Χωρίς μεταβολή παραμένουν 10 μετοχές

Η αγορά κινείται σε θετικό έδαφος με ευρεία συμμετοχή, ενώ οι τραπεζικές μετοχές και οι τίτλοι της βιομηχανίας συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στις σημερινές συναλλαγές.

