Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετικό άνοιγμα
Θετικό άνοιγμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών με άνοδο 1,07%
Με ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η συνεδρίαση της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου 2026 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε ένα περιβάλλον θετικού κλίματος που επικρατεί και στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00 διαμορφώνεται στις 2.371,82 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,07%.
Ο FTSE 25 (δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύεται κατά 1,18%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης κινείται ανοδικά κατά 0,17%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 36,96 εκατ. ευρώ.
Από τις μετοχές του FTSE 25 τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν:
- Εθνική Τράπεζα: +2,54%
- ElvalHalcor: +2,05%
- Τράπεζα Πειραιώς: +2,04%
- Viohalco: +1,88%
- Eurobank: +1,83%
Αντίθετα, ήπια πτωτικά κινούνται οι μετοχές των:
- ΕΥΔΑΠ: -0,56%
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: -0,18%
- ΟΤΕ: -0,06%
Συνολική εικόνα αγοράς
- Ανοδικά κινούνται 69 μετοχές
- Πτωτικά κινούνται 18 μετοχές
- Χωρίς μεταβολή παραμένουν 10 μετοχές
Η αγορά κινείται σε θετικό έδαφος με ευρεία συμμετοχή, ενώ οι τραπεζικές μετοχές και οι τίτλοι της βιομηχανίας συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στις σημερινές συναλλαγές.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News