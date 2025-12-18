«Χρησιμοποίησαν βαριά ονόματα των φυλακών», αποκαλύψεις του δικηγόρου του Μαζωνάκη

18 Δεκ. 2025 18:20
Pelop News

Είναι δεδομένο  ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης «πρωταγωνιστεί» το τελευταίο διάστημα στην επικαιρότητα, έπειτα από την μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του, για ανήθικες προτάσεις και ασελγείς χειρονομίες, ο 21χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος.

Μιλώντας στο Live News, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκάλυψε το πως ξεκίνησε ο εκβιασμός του γνωστού τραγουδιστή από επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων. Ειδικότερα, ο Χαράλαμπος Λυκούδης επισήμανε χαρακτηριστικά πως «το να κατηγορείται κάποιος ότι έκανε μία πρόταση για να συνευρεθεί με κάποιον άλλον ενήλικα, δεν νομίζω πια ότι είναι και το πιο σοβαρό πράγμα στον κόσμο. Είναι η τελευταία πράξη του εκβιασμού.

Έχει ξεκινήσει ο εκβιασμός του Γιώργου Μαζωνάκη από επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων αρκετό καιρό πριν, και συγκεκριμένα από τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου, Σεπτέμβρη, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης αποφάσισε να μην συνεχίσει, να μην ακολουθήσει τη συνεργασία που του πρότειναν».

Και πρόσθεσε: «Έκτοτε έχει υποστεί ένα σωρό εκβιαστικές πρακτικές. Χρησιμοποίησαν βαριά ονόματα των φυλακών, δήθεν ότι θα του δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στη ζωή του και στην υγεία του και επειδή ο Γιώργος Μαζωνάκης, παρόλο που είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος και καλλιτέχνης, είναι όμως και αρκετά δυναμικός και δεν ενέδωσε.

Δεν υπέκυψε σε αυτές τις πιέσεις, εξυφάνθηκε το καινούργιο σχέδιο που του είχε προαναγγελθεί: Ότι θα προσπαθήσουν να του καταστρέψουν την τιμή και την υπόληψή του. Και εξυφάνθηκε αυτό το σχέδιο».

«Θέλω να σας πω και κάτι. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος νοήμων που να πιστεύει ότι μία καταγγελία που αναφέρεται σε χρόνο εννέα μήνες πριν, αυτή η καταγγελία μετουσιώθηκε σε μήνυση πέντε ώρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα -γιατί σήμερα έχει επίσημη πρεμιέρα στο κέντρο διασκέδασης αυτής ο Γιώργος Μαζωνάκης- και να υπάρχει νοήμων άνθρωπος που να νομίζει, να θεωρεί ότι όλο αυτό είναι τυχαίο;», τόνισε στη συνέχεια.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει κατονομάσει συγκεκριμένο πρόσωπο αρμοδίως στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής. Θα κάνουμε μήνυση για εκβίαση σε τρία πρόσωπα. Γιατί υπάρχουν και τα μηνύματα με τα εκβιαστικά χρήματα που ζητούν, χρήματα τα οποία δεν οφείλει και εκβιαστικά του ζητούνται. Είναι συνιδιοκτήτες και πραγματικοί ιδιοκτήτες κέντρου διασκέδασης», κατέληξε.

