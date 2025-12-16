Χρηστίδης: Η ΑΑΔΕ δεν είναι η Αρχή που θα έπρεπε να έχει εντοπίσει τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες»;

«Μου έκανε πολύ αρνητική εντύπωση η φράση του κυρίου Μητσοτάκη ότι δεν γνωρίζει τα αιτήματα των αγροτών. Αυτή η αντίληψη είναι καταστροφική, διότι οι αγρότες βγήκαν στους δρόμους γιατί είναι απλήρωτοι», σχολίασε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, σε ραδιοφωνική συνέντευξη στον “Αθήνα 984”.

«Τους χρωστάνε πάνω από 800 εκατομμύρια από την προηγούμενη χρονιά και χρωστάνε και πολλά χρήματα από το 2025. Γι’ αυτό είναι στους δρόμους οι αγρότες, δεν είναι στους δρόμους για να κάνουν Χριστούγεννα εκεί, ούτε για να εμποδίσουν τους συμπολίτες τους να πηγαίνουν στις δουλειές τους. Αν τους είχε πληρώσει η Νέα Δημοκρατία, δεν θα ήταν σήμερα στους δρόμους», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν και τα ζητήματα του κόστους παραγωγής των αγροτών, είτε έχουν να κάνουν με το ρεύμα είτε με το πετρέλαιο. Την ίδια ώρα, κατέκρινε έντονα την απόφαση της κυβέρνησης να ενταχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

«Ποια είναι η Αρχή εκείνη που θα έπρεπε να έχει πιάσει τους “Φραπέδες”, τους “Χασάπηδες” όλα αυτά τα χρόνια; Δεν είναι η ΑΑΔΕ; Εάν κάποιος έχει τη δυνατότητα σήμερα να δει κάθε Έλληνας πολίτης τι χρήματα παίρνει στο λογαριασμό του, με το πάτημα ενός κουμπιού, αυτός είναι η ΑΑΔΕ. Ενώ η ΑΑΔΕ δεν έχει βρει κανέναν από όλους αυτούς, της πηγαίνουμε εμείς και τον ΟΠΕΚΕΠΕ», υποστήριξε και πρόσθεσε:

«Δεν μπορεί ο ελεγκτής να είναι και ο ελεγχόμενος. Ο ελεγχόμενος να είναι και ο ελεγκτής, δηλαδή αυτός που δίνει τα χρήματα να είναι και αυτός ο οποίος θα παίρνει τα χρήματα. Πού αλλού υπάρχει αυτό πανευρωπαϊκά; Πουθενά. Θα πάρει δηλαδή όλη τη δομή, τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους προϊσταμένους που έχουν να κριθούν από το 2012 και θα τους πάει στην ΑΑΔΕ. Δεν θα πάρει καινούργιους υπαλλήλους, δεν θα πάρει καινούργιους διοικητές. Τους ίδιους θα πάρει και αυτό είναι μεταρρύθμιση που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία»;

Επισήμανε, με φόντο και την υπόθεση των ΕΛΤΑ, ότι «εδώ υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κατασπαταλούν τα χρήματα του ελληνικού λαού και κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Και έρχεται ο κ. Μητσοτάκης να παρουσιάσει μια εικόνα ότι όλα πάνε καλά και θα πάρουμε πρωτοβουλίες και θα κάνουμε αλλαγές. Στη συζήτηση του προϋπολογισμού, παρουσιάσαμε σε όλα τα υπουργεία μία σειρά από έργα, τα οποία αυτή η κυβέρνηση από το Ταμείο Ανάκαμψης είχε υποσχεθεί ότι το 2025 θα είναι υπογεγραμμένα, τελειωμένα και έχουν μπει στην παράταση και δεν προχωράνε. Αυτό είναι από το Υπουργείο Πολιτισμού μέχρι το υπουργείο Εργασίας και από το Υπουργείο Υποδομών μέχρι το υπουργείο Ναυτιλίας».

