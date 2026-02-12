Χρηστίδης: Η χαμένη επταετία της ΝΔ

Στην ομιλία του ο Τομεάρχη ΚΤΕ Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, στη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εργασίας «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας», στην Ολομέλεια της Βουλής ανέφερε:

«Μάλλον η κυρία Υπουργός δεν έχει καταλάβει ότι σήμερα είναι, σε αυτή εδώ την αίθουσα, ως απολογούμενη, όχι ως μια δασκάλα, η οποία θα έρθει να μας επιπλήξει για κάτι που η ίδια δεν έκανε εφτά χρόνια τώρα. Και είστε απολογούμενη, κυρία Κεραμέως, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι καθυστερήσατε εφτά χρόνια να ανοίξετε μια συζήτηση για τις ΣΣΕ. Ο δεύτερος λόγος είναι διότι, όλες τις προηγούμενες φορές, που σας επισημαίναμε τους κινδύνους για τα εργατικά δυστυχήματα, μας ειρωνευόσασταν. Ο τρίτος λόγος είναι ότι δεν καταγράφεται ούτε μια επαγγελματική ασθένεια. Ο τέταρτος λόγος είναι ότι καλέσαμε μια σειρά από σοβαρούς ανθρώπους, εκπροσώπους των εργαζομένων, να έρθουν να μας μιλήσουν για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και για πρώτη φορά στα χρονικά επιτρέψατε, με δική σας παρέμβαση, να έρθουν μόλις οκτώ φορείς στην αρμόδια επιτροπή, έξι εργοδότες, ένας από τους εργαζόμενους. Και φυσικά είστε απολογούμενοι εσείς και όσοι υπουργοί πέρασαν από αυτή τη θέση για το σκάνδαλο των έργων πιστοποίησης και θα πρέπει να απολογηθείτε γι΄αυτό.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο καταθέσαμε χτες Κοινοβουλευτική Ερώτηση και επομένως μη θεωρεί κανένας, σε αυτή εδώ την αίθουσα και ειδικά από την κυβερνητική πλειοψηφία, ότι τα ζητήματα τα οποία σήμερα κουβεντιάζουμε είναι αποστειρωμένα από μια κοινωνική πραγματικότητα. Όταν οι άνεργοι σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας βλέπουν το τι ακριβώς συμβαίνει, περιμένουν να δουν λύσεις και έχουν εσάς να τους ειρωνεύεστε. Όταν οι εργαζόμενοι δουλεύουν 13 ώρες με τους δικούς σας νόμους και έχουν εσάς να τους ειρωνεύεστε. Όταν οι κοινωνικοί εταίροι, τους οποίους σήμερα επικαλείστε, ερχόντουσαν και έλεγαν ότι πρέπει ο κατώτατος μισθός να καθορίζεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και εσείς φέρνατε αλγόριθμους και μας λέγατε ότι αυτή είναι η ευρωπαϊκή κανονικότητα. Και όταν φυσικά άλλα λέτε τώρα κι άλλα λέγατε, πριν από λίγο καιρό, κυρία Υπουργέ, άλλα λέτε τώρα για επικοινωνιακούς λόγους και πυροτεχνήματα και άλλα λέγατε όταν εσείς η ίδια – και καταθέτω στα πρακτικά – κάνατε σχόλιο στο open.gov για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να τα διαβάσετε αυτά για να θυμάστε τι λέγατε και τι λέτε τώρα.

Στις 7 Νοεμβρίου του 2024, ήσασταν εσείς η ίδια εκείνη η οποία έλεγε για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εφαρμόζονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τι πιστεύετε γι αυτό. Και φυσικά το τι λέτε στις 4 Φεβρουαρίου του 2026, εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ήρθατε μέσα εδώ, σε αυτό το ιερό βήμα της Βουλής, να πείτε ψέματα και άκουσα να επικαλείστε και τη λαϊκότητα της Νέας Δημοκρατίας. Οι οπαδοί, οι συνάδελφοι της αντίληψης που απευθύνεται σε νεοδιόριτους δασκάλους, καθηγητές, νοσηλευτές και γιατρούς, νέους επιστήμονες που παίρνουν την απόφαση να περάσουν από το ΑΣΕΠ και να διοριστούν στο Ελληνικό Δημόσιο, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, και να τους απευθύνεστε λέγοντας τους ότι “το τζάμπα πέθανε” όταν δίνουν τα μισά τους λεφτά για το ενοίκιο. Αυτή είναι η λαϊκότητα της Νέας Δημοκρατίας. Οι Μαρίες Αντουανέτες της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός κοινωνικής πραγματικότητας, χωρίς καμία αίσθηση του τι γίνεται εκεί έξω.

Δεν φέρατε αυτό εδώ το νομοσχέδιο, επειδή ξυπνήσατε ένα πρωί και είδατε την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το οποίο σας οδήγησε σε αυτή εδώ την επιλογή είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Και γι’ αυτό, ενώ επανειλημμένως όλοι οι συνάδελφοι που υπηρέτησαν τον τομέα Εργασίας του ΠΑΣΟΚ αλλά και συνάδελφοι από τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, σας ανέφεραν την ανάγκη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, εσείς κωφεύαστε και αναγκαστήκατε να μπείτε σε αυτή εδώ τη συζήτηση στο και πέντε. Υποχρεωθήκατε και αυτό το αποδεικνύει το γεγονός ότι επτά χρόνια δεν κάνατε απολύτως τίποτα για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Επτά χρόνια δεν κάνατε απολύτως τίποτα για τον τριμερή κοινωνικό διάλογο. Επτά χρόνια δεν κάνατε το παραμικρό για επίτευξη οποιασδήποτε τριμερούς συμφωνίας.

Και εδώ θέλω, κύριε Πρόεδρε, να καταθέσω στα πρακτικά αυτούς που καλούσαμε, σε όλα τα προηγούμενα νομοσχέδια του Υπουργείου Εργασίας, με εσάς Υπουργό, για να καταδείξω την υποκρισία σας και τον φόβο τον οποίο έχετε μπροστά στους εργαζόμενους κάθε φορά που εκείνοι ερχόντουσαν. Γιατί ερχόταν και η ΓΣΕΕ και η ΔΥΠΑ και η Ανεξάρτητη Αρχή της Επιθεώρησης Εργασίας και η ΠΟΕΕΤ και ηΑΓΣΕΕ και η ΠΟΘΑ και ο Σύλλογος Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων και η ΓΣΕΒΕΕ και η ΕΛΣΤΑΤ και πολλοί ακόμα. Ενώ τώρα μόνο η ΓΣΕΕ. Εσείς γυρίσατε το κεφάλι σας στην πρόεδρο να της υποδείξετε ποιους δε θα καλέσει. Γιατί δεν θέλατε να έρθει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων να μας πει τι αντιμετώπισε όταν πήγε στο εργοστάσιο “Βιολάντα” να κάνει εκλογές το σωματείο; Και όταν ο εργοδότης πήρε την αστυνομία τηλέφωνο και τους απέκλεισε. Αλήθεια συμφωνείτε, εσείς, κυρία Κεραμέως, με αυτά τα οποία έλεγε ο υπουργός σας ότι ήταν μια επιχείρηση που δούλευε στην εντέλεια η “Βιολάντα”; Συμφωνείτε; Δεν έχετε να μας πείτε κάτι για αυτό. Θεωρείτε ότι τα εργατικά δυστυχήματα είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε σήμερα για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας; Εσείς που αποκαλείτε εμάς τυμβωρύχους ενώ έχετε εσείς την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν καταγράφεται ούτε μια επαγγελματική ασθένεια.

Και θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι σε προηγούμενα νομοσχέδια, τα οποία κουβεντιάζαμε, χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό της συζήτησης για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού, ορκιζόταν η κυρία υπουργός, δημοσίως, ότι δεν θα επιτρέπεται εφεξής η μείωσή του. Την επικυρώσατε αυτή τη σύμβαση; Γιατί σας δείξαμε ότι δεν την έχετε επικυρώσει και φέρνω στα πρακτικά το σχετικό έγγραφο από τον ILO. Άμα δεν το έχετε, να το διαβάσετε, να μας πείτε τι σημαίνει κοροϊδία και εμπαιγμός. Αναξιοπιστία. Πλήρης αναξιοπιστία και ειρωνείες δικές σας. Εσείς που δεν καλείτε ούτε τους εργαζόμενους στις επιτροπές απέναντι σ’ εμάς, οι οποίοι έχουμε υπερασπιστεί, διαχρονικά, τα τελευταία 50 χρόνια, συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές.

Να δούμε λοιπόν την πραγματικότητα. Την πιστεύετε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κυρία Κεραμέως; 10.6 % έχουμε κάλυψη από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, το τελευταίο τρίμηνο του 2025, επί Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Κεραμέως, τον ΟΟΣΑ τον εμπιστεύεστε; Μας κατατάσσει προτελευταία χώρα πριν από την Πολωνία. Η ετήσια έκθεση του ΟΜΕΔ δείχνει ακριβώς ότι λέμε για την πτώση στις συλλογικές συμβάσεις. 4 Συμβάσεις, 3, 11. Ποιος μας έφερε σε αυτή την κατάσταση; Εσείς. Η δική σας κυβέρνηση είναι αυτή, η οποία, για 7 χρόνια, μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση. Και αν δεν υπήρχε η ευρωπαϊκή οδηγία που ορίζει ότι πρέπει να λάβουν δράση όσες χώρες έχουν κάλυψη κάτω από 80% στις συλλογικές συμβάσεις, θα είχατε αφήσει καμένη γη. Γιατί όταν εμείς φέρναμε την κουβέντα αυτή στη δημόσια συζήτηση, εσείς κάνατε ότι δεν ακούτε.

Κυρία Κεραμέως, απέναντι στη δική σας ισοπεδωτική πολιτική, εμείς ήμασταν εκείνοι, οι οποίοι μιλούσαμε, επανειλημμένως, για την επαναφορά της επεκτασιμότητας και της μετενέργειας. Εμείς ήμασταν εκείνοι, οι οποίοι μιλούσαμε για την αποκατάσταση των κλαδικών συμβάσεων. Εμείς ήμασταν εκείνοι, οι οποίοι μιλούσαμε για την ενίσχυση του ρόλου του ΟΜΕΔ και φυσικά την ουσιαστική ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου. Καταθέταμε τροπολογίες, δεν τις βλέπατε; Ασκούσαμε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ήμασταν σε διαρκή επικοινωνία με τους κοινωνικούς εταίρους, διεκδικώντας ένα σταθερό πλαίσιο που προστατεύει τον εργαζόμενο. Γιατί για το ΠΑΣΟΚ οι συλλογικές συμβάσεις και η ουσιαστική ενίσχυσή τους είναι ζήτημα δημοκρατίας στην εργασία.

Ιανουάριος του 2020, κυρία Κεραμέως, ήταν η πρώτη τροπολογία την οποία είχαμε καταθέσει για τον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους μέσα από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τον συνυπολογισμό των τριετιών. Ορίστε για τα πρακτικά. Οκτώβριος του 2025, τροπολογία για την ανάγκη ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, επέκταση της μετενέργειας και προσφυγή στη διαιτησία. Για τα πρακτικά, να το διαβάσει και η κυρία Κεραμέως αν δεν το έχει διαβάσει. Και μας λέγατε ότι αυτά τα οποία εκφράζουμε είναι άλλων αιώνων. Να και η χθεσινή μας τροπολογία, κυρία Κεραμέως, με το βασικό αίτημα όλων των κοινωνικών εταίρων για προσδιορισμό του κατώτατου μισθού από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Κάντε τη δεκτή να συζητήσουμε. Ορίστε για τα πρακτικά.

Εσείς ήσασταν αυτοί που, επί 7 χρόνια, από την πρώτη μέρα που αναλάβατε κάνατε και πολλά ακόμα.

Κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης, αντικατάσταση συλλογικών διαπραγματεύσεων με ατομικές συμφωνίες, συρρίκνωση του δικαιώματος στην απεργία, νομοθέτηση 13 ωρών ημερήσιας εργασίας, κατάργηση του 11ωρου ανάπαυσης στην πράξη, εισαγωγή υπερωριών στην εκ περιτροπής εργασία, προώθηση συμβάσεων διήμερης απασχόλησης, θεσμοθέτηση ευέλικτης διευθέτησης του χρόνου εργασίας χωρίς κανένα αίτημα του εργαζόμενου. Και δυστυχώς υπάρχει και μια σειρά ακόμη δεδομένων, τα οποία θα τα παρουσιάσουμε γιατί έχουμε υποχρέωση και απέναντι στη νέα γενιά που μας παρακολουθεί.

Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στη δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το μέσο μισθό με ετήσιες αποδοχές κάτω από 18.000 ευρώ. Μόνο πάνω από τη Βουλγαρία και πίσω από χώρες όπως η Ρουμανία, η Πολωνία και η Σλοβακία. Είμαστε προτελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ενωση στην αγοραστική δύναμη, μόνο πάνω από τη Βουλγαρία και 30% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είμαστε πρωταθλητές στις ώρες εργασίας, εβδομαδιαίως, με 39,8 ώρες έναντι 36 ωρών πανευρωπαϊκά. Είμαστε πρωταθλητές στην εργασία τα Σαββατοκύριακα. Η παραγωγικότητα, το 2024, εξακολουθεί να υπολείπεται έως και 18% σε σχέση με την προ μνημονίων περίοδο και πολλά ακόμα.

Καταλαβαίνετε, κυρία Υπουργέ, ότι δεν είμαστε όλοι ίσα και όμοια και γι’ αυτό όταν θα απευθύνεστε στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να δείχνετε σεβασμό. Να σέβεστε το γεγονός ότι αυτά τα οποία έγιναν στη χώρα μας είχαν τη βαθιά σφραγίδα μας όσον αφορά τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Γιατί εμείς, διαχρονικά, επιδιώκουμε την ουσιαστική ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων, ενώ εσείς προχωράτε σε γιαλαντζί, αποσπασματικές ρυθμίσεις. Και αφού απορρυθμίσατε, συνολικά, την αγορά εργασίας, έρχεστε τώρα να κάνετε κάτι που επί της ουσίας ούτε δίνει κίνητρα, ούτε λύνει το πρόβλημα, ούτε και εξυπηρετεί το πνεύμα και το νόημα της ευρωπαϊκής οδηγίας.

Και σε όλο αυτό το αρνητικό πλαίσιο που έχετε διαμορφώσει, επτά χρόνια τώρα, προφανώς δεν μπορεί να υπάρχει λύση όταν υπάρχουν μια, δύο επιμέρους θετικές ρυθμίσεις, που και αυτές δεν τις φέρνετε με τον σωστό τρόπο. Γιατί, για παράδειγμα, για να αποκαταστήσουμε και αυτό το ψέμα το οποίο χρησιμοποιείται, η μετενέργεια δεν ισχύει για τις ενεργές συλλογικές συμβάσεις, αλλά θα ισχύσει μόνο για όσες θα υπογραφούν στο μέλλον. Και σας ρωτώ: είναι δυνατόν αυτό; Αν το φέρναμε εμείς αυτό το νομοσχέδιο, θα το ψήφιζε κανένα άλλο κόμμα;

Η απόσταση που μας χωρίζει είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όχι μόνο στον τρόπο με τον οποίο νομοθετείτε αλλά και αξιακά. Η δική μας αντίληψη για τα εργασιακά είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και όχι η υποταγή στην αυθαιρεσία των εργοδοτών. Η δική μας αντίληψη για τον κατώτατο μισθό είναι αυτή μιας δίκαιης αναδιανομής. Δεν σας τα λένε μόνο οι εργαζόμενοι. Σας τα λένε και οι εργοδότες. Το είπε στην Επιτροπή ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ για την εξέλιξη της παραγωγικότητας. Δεν φταίνε οι εργαζόμενοι, φταίνε τα διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία υπάχουν, εφτά χρόνια τώρα που διοικείτε. Η δική μας αντίληψη, λοιπόν, είναι μια αντίληψη η οποία στηρίζει τις ελέυθερες διαπραγματεύσεις, όπως ακριβώς ζητούν οι κοινωνικοί εταίροι. Η δική μας αντίληψη για τις ώρες εργασίας δεν μας γυρνά 150 χρόνια πίσω. Αλλά σχετίζεται με την προστασία της προσωπικής ζωής, της υγείας, της γονεϊκότητας, της αξιοπρέπειας. Να βλέπουν οι γονείς τα παιδιά τους, να έχουν ώρες ψυχαγωγίας, ώρες ξεκούρασης, και όχι κανονικοποίηση της εξάντλησης και της κόπωσης.

Και θέλω να σας πω, κυρία Υπουργέ, ότι αν κάποιος από όλους εμάς βρίσκεται σε δεινή θέση, δεν είμαστε εμείς. Αν κάποιος βρίσκεται σε δεινή θέση, είστε εσείς που είστε βουτηγμένοι στα σκάνδαλα. Τα βλέπουμε να έρχονται το ένα πίσω από το άλλο και θα κληθείτε, μέσα και έξω από τη Βουλή, να δώσετε απαντήσεις. Αυτό για το οποίο εγώ θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό και τους Έλληνες εργαζόμενους είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θα κάνει ό, τι περνάει από το χέρι του για να προστατεύσει τα δικαιώματά τους. Αυτή είναι η ευθύνη μας, αυτή είναι η υποχρέωσή μας και γι’ αυτό θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις».

