Χριστίνα Αλεξοπούλου: 1.000.000 ευρώ στους Δήμους της Αχαΐας για δράσεις πυροπροστασίας

17 Μαρ. 2026 15:24
Pelop News

Με 1.000.000 ευρώ ενισχύονται οι Δήμοι της Αχαΐας για την υλοποίηση δράσεων πυροπροστασίας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο. Η χρηματοδότηση, ύψους 50.000.000 ευρώ, συνολικά, από το Υπουργείο Εσωτερικών, είναι αυξημένη κατά 25% σε σχέση με πέρυσι και ενισχύει περαιτέρω τις δυνατότητες των Δήμων της χώρας για επιχειρησιακή ετοιμότητα και έγκαιρη αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Οι συγκεκριμένοι πόροι θα αξιοποιηθούν για δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας, όπως καθαρισμούς βλάστησης, ενίσχυση εξοπλισμού, υποστήριξη εθελοντικών δράσεων και παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Αναλυτικά η κατανομή στους Δήμους της Αχαΐας:

  • Δήμος Αιγιαλείας: 234.000 ευρώ
  • Δήμος Δυτικής Αχαΐας: 164.000 ευρώ
  • Δήμος Ερυμάνθου: 165.000 ευρώ
  • Δήμος Καλαβρύτων: 215.000 ευρώ
  • Δήμος Πατρέων: 224.000 ευρώ

Η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, υπογραμμίζει σε δήλωσή της ότι «η ενίσχυση των Δήμων με αυξημένους πόρους αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο πρόληψης, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ετοιμότητας των τοπικών αρχών και στην αποτελεσματικότερη προστασία των πολιτών, του περιβάλλοντος και των υποδομών. Σε διαρκή συνεργασία με τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θεόδωρο Λιβάνιο και τα συναρμόδια Υπουργεία, συνεχίζουμε την προσπάθεια για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και την καλύτερη προετοιμασία της χώρας και της Αχαΐας απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:10 Σκέντζος για νίκη με ΠΑΣ Ναυπάκτου: «Ο Αίολος Αγυιάς δεν τα παρατάει ποτέ»
17:08 Η μαρτυρία της Svetlana Pozhidaeva μετά τα αρχεία Επστάιν: «Με έλεγχε και με εκβίαζε για πάνω από 10 χρόνια»
17:08 Νίκος Μοίραλης για εκλογές ΠΑΣΟΚ: «Αμφίπλευρη διεύρυνση με ανοιχτές πόρτες»
17:05 Αντίπαλος της Ελλάδας με την Ουγγαρία ο επιθετικός της ΑΕΚ Μπαρνάμπας Βάργκα
16:58 Γιάννης Μαστρογεωργίου: «Όπλο μας το ελληνικό ταλέντο» – Ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην «Π»
16:52 Η Ελλάδα στο επίκεντρο του γαλλικού ενδιαφέροντος στη μεγάλη τουριστική έκθεση του Παρισιού
16:48 Μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας υπέγραψαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας
16:42 Πόσα ενοίκια χρειάζονται για να αγοράσεις σπίτι στην Αττική
16:40 Οι γυναίκες του ΝΟΠ αναμενόμενη ήττα από τον Ολυμπιακό
16:38 Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν στον βυθό τεχνητής λίμνης ξενοδοχείου
16:36 Ρήγμα στην κυβέρνηση Τραμπ: Ο Τζο Κεντ παραιτήθηκε καταγγέλλοντας πιέσεις του Ισραήλ για τον πόλεμο με το Ιράν
16:30 Η γυναίκα της viral kiss cam των Coldplay σπάει τη σιωπή της και απαντά για όσα ακολούθησαν
16:30 Εκλογές συνέδρων ΠΑΣΟΚ: Ο κερδισμένος Ανδρουλάκης, η εσωστρέφεια και η προσέλευση
16:24 HMS Dragon: Το βρετανικό αντιτορπιλικό μπήκε στη Μεσόγειο με προορισμό την Κύπρο
16:16 Ερύμανθος: Ενα ακόμα έργο αγροτικής οδοποιίας – Ποιες περιοχές θα συνδεθούν
16:15 «Με σταμάτησαν με την κοιλιά τούρλα»: Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για το αλκοτέστ που της έκαναν
16:10 Νετανιάχου: Πιέζουμε το ιρανικό καθεστώς μέχρι να ανοίξει δρόμος ανατροπής
16:10 Νέοι κόμβοι  φωτεινής σηματοδότησης σε Αχαΐα και Ηλεία
16:04 Από το πρήξιμο στην αναφυλαξία: τι πρέπει να γνωρίζουμε μετά από τσίμπημα μέλισσας
16:00 Πάτρα: Πέθανε ο Γιάννης «Σταθάκος» – Ο μαγαζάτορας που τάισε πρώην Πρωθυπουργούς, καλλιτέχνες και επιχειρηματίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
