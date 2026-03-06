Χριστοδουλίδης: Δεν καθορίζουμε την άμυνα μας σύμφωνα με την ενόχληση της Τουρκίας

Μήνυμα ψυχραιμίας και επαγρύπνησης προς την κοινωνία έστειλε ο Πρόεδρος της Κυπριακή Δημοκρατία, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Κύπριος πρόεδρος κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν νηφάλιοι, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν τον πανικό, τονίζοντας ότι η Λευκωσία δεν συμμετέχει σε επιθετικές ή πολεμικές επιχειρήσεις.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε συνεργασία με εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με χώρες της περιοχής, ενώ ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Ευρωπαϊκή στήριξη και αντιδράσεις της Τουρκίας

Ο πρόεδρος της Κύπρου αναφέρθηκε στη στήριξη που λαμβάνει η Λευκωσία από ευρωπαϊκές χώρες, κατονομάζοντας την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Παράλληλα, έκανε σαφές ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να καθορίσει τις επιλογές της με βάση τις αντιδράσεις της Τουρκία, σχολιάζοντας πως προτεραιότητα αποτελεί αποκλειστικά η ασφάλεια της χώρας και των πολιτών.

Όπως είπε, η Λευκωσία δεν προτίθεται να μετρά την άμυνά της με βάση το κατά πόσο ενοχλείται η Άγκυρα.

Το μήνυμα προς τους πολίτες

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην ανάγκη οι πολίτες να τηρούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να ενημερώνονται μόνο από επίσημες πηγές.

Όπως ανέφερε, η Πολιτική Άμυνα έχει ήδη εκδώσει συγκεκριμένες οδηγίες για την αυτοπροστασία, επισημαίνοντας ότι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τι προβλέπεται σε περιπτώσεις κρίσης και να παραμένουν σε εγρήγορση χωρίς υπερβολές.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ανησυχία στην κοινωνία είναι εύλογη, επιχειρώντας ωστόσο να καθησυχάσει ότι η Κύπρος δεν βρίσκεται σε τροχιά στρατιωτικής εμπλοκής.

Ζήτημα με τα SMS έκτακτης ανάγκης

Ο Κύπριος πρόεδρος αναφέρθηκε και στο ζήτημα που προέκυψε με τα μηνύματα έκτακτης ειδοποίησης στα κινητά τηλέφωνα, το οποίο προκάλεσε δημόσια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες.

Όπως εξήγησε, το μήνυμα που εστάλη προ ημερών ήταν δοκιμαστικό, ενώ σημείωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και το υφυπουργείο Καινοτομίας συνεργάζονται με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν, τα οποία – σύμφωνα με τον ίδιο – αφορούσαν κυρίως έναν πάροχο.

Μάλιστα, προανήγγειλε νέες ανακοινώσεις μέσα στην ημέρα, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η λειτουργία του συστήματος προειδοποίησης.

Η συνάντηση με την επικεφαλής της MI6

Ερωτηθείς για τη συνάντησή του με την επικεφαλής της MI6, της βρετανικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών, ο πρόεδρος περιορίστηκε σε μια σύντομη τοποθέτηση, αναφέροντας ότι δεν μπορεί να δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες.

Όπως είπε, επρόκειτο για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις εξελίξεις στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας ότι το παρασκήνιο συνεργασίας σε επίπεδο πληροφοριών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αβέβαιος ο χρονικός ορίζοντας της κρίσης

Σε ερώτηση για τη διάρκεια της κρίσης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης παραδέχθηκε ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την εξέλιξη της κατάστασης, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο η ένταση να διαρκέσει περισσότερο από έναν μήνα.

Τόνισε, πάντως, ότι για όσο διάστημα χρειαστεί, το κράτος θα παραμείνει σε πλήρη εγρήγορση.

Στο προσκήνιο οι βρετανικές βάσεις

Αναφερόμενος στις ταξιδιωτικές οδηγίες του Ηνωμένο Βασίλειο, ο Κύπριος πρόεδρος τις χαρακτήρισε αναμενόμενες, επισημαίνοντας όμως ότι η κυβέρνηση οφείλει να μεταφέρει στο εξωτερικό την πραγματική εικόνα της κατάστασης.

Υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί αφορούν κυρίως τις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στο νησί και όχι το σύνολο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η απάντησή του στο ερώτημα αν μετά το τέλος της κρίσης θα ανοίξει το ζήτημα της παρουσίας των βρετανικών βάσεων. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης απέφυγε να δεσμευτεί, αλλά άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Τίποτα δεν αποκλείω».

