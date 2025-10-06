Χριστοδουλίδης: Ισχυρότερες από ποτέ οι Ελληνοκυπριακές σχέσεις, όσοι επιδιώκουν ρήξη θα απογοητευτούν

Ισχυρό μήνυμα ενότητας και σταθερότητας στις σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας έστειλε σήμερα ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ερωτηθείς σχετικά με τυχόν κρίση στη συνεργασία των δύο κυβερνήσεων, τόνισε ότι η σχέση του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας είναι ισχυρότερες από ποτέ.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όσοι στοιχηματίζουν σε ρήξη ανάμεσα στις κυβερνήσεις μας ή στη δική μου σχέση με τον πρωθυπουργό θα απογοητευτούν», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι οι τελευταίες εξελίξεις έδωσαν ήδη δείγματα γραφής για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία που χαρακτηρίζουν τη σχέση των δύο χωρών.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατέληξε πως τα λόγια του δίνουν απαντήσεις σε όλα τα σχετικά ερωτήματα γύρω από την κατάσταση των διμερών σχέσεων, απορρίπτοντας κάθε σενάριο έντασης ή διαφορών.

