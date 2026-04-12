Χριστόπουλος: “Κέρδος της σεζόν οι εμπειρίες στους μικρούς του Ερμη”

12 Απρ. 2026 12:29
Ικανοποίηση επικρατεί στο στρατόπεδο της ομάδας βόλεϊ του Ερμή με την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής.

Οι «μπλε» τερμάτισαν στην όγδοη θέση της βαθμολογίας, μακριά από τις θέσεις που οδηγούσαν την τετράδα, αλλά και μακριά από τις τρεις τελευταίες θέσεις του υποβιβασμού.

Η πατρινή ομάδα είχε στην πλειοψηφία τους νεαρούς παίκτες, οποίοι προέρχονται από τις ακαδημίες του Ερμή και καθ’ όλη την διάρκεια της σεζόν δόθηκε χρόνος συμμετοχής σε «μικρούς».

Ο τεχνικός του Ερμή, Γιώργος Χριστόπουλος, κάνοντας τον απολογισμό της σεζόν, είπε: «Είμαι ικανοποιημένος γιατί ο βασικός μας στόχος που ήταν η παραμονή επετεύχθη και το κέρδος μας είναι η συμμετοχή των νεαρών. Παρά τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίσιμε, δείξαμε μια σταθερότητα και κοιτάξαμε αντιπάλους στα μάτια. Είμαι χαρούμενος γιατί έπαιξαν αθλητές από το εφηβικό και παιδικό τμήμα και πήραν πολύτιμες εμπειρίες όπως οι Χάργης Παρδαλάκης, Ανδρέας Μπακούλιας, Δημήτρης Τραχάνης και Αλέξανδρος Κασπίρης».

 

