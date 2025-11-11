Χρήστος Γιαννούλης: «Ακόμα κι αν δεν με καλέσουν, θα πάω» – Στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στις 3 Δεκεμβρίου

Την πρόθεσή του να παραβρεθεί στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, ακόμη κι αν δεν λάβει επίσημη πρόσκληση, εξέφρασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
11 Νοέ. 2025 12:18
Pelop News

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, δήλωσε ότι σκοπεύει να παραβρεθεί στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς, ανεξαρτήτως πρόσκλησης.

Μιλώντας στην εκπομπή του MEGA, ο κ. Γιαννούλης σχολίασε με χαρακτηριστικό τρόπο: «Δεν ξέρω εάν έχουν βγει οι προσκλήσεις, δεν είμαι εγώ οργανωτής. Έχω πάει και στου Στυλιανίδη. Και να μην με καλέσουν, θα πάω. Δεν είναι προσωπικό».

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, σημείωσε ότι «οι παρεμβάσεις Σαμαρά, οι πρωτοβουλίες Τσίπρα και κυρίως η εγκληματική αδιαφορία Μητσοτάκη θα αναδιατάξουν το πολιτικό σκηνικό εντός των επόμενων εβδομάδων και μηνών».

Όταν ρωτήθηκε αν «περιμένει τον κύριο Τσίπρα», ο Χρήστος Γιαννούλης απάντησε λιτά και με νόημα: «Όλα τα περιμένουμε».

Η εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο του πολιτικού κόσμου όσο και των ΜΜΕ, καθώς αποτελεί την πρώτη δημόσια εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού μετά από καιρό.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:55 Παπασταύρου: «Η ΕΥΔΑΠ είναι και θα παραμείνει στο Δημόσιο – Έρχονται νέες προσλήψεις και σχέδιο επέκτασης»
14:50 Σύγκρουση οχημάτων στον Κηφισό – Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Πειραιά
14:47 Στον εισαγγελέα η δικογραφία για πλαστογραφημένες υπογραφές στην ίδρυση του κόμματος «Φωνή Λογικής»
14:39 Ανδρουλάκης από το αγροτικό συλλαλητήριο: «Η κυβέρνηση έφερε τους αγρότες στα όριά τους – Ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει»
14:36 Κικίλιας από Κάιρο: Εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας–Αιγύπτου σε ναυτιλία και ενέργεια
14:30 ΗΠΑ προς Τουρκία: «Τερματίστε τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου» – Στο επίκεντρο η ενεργειακή στρατηγική Ελλάδας–ΗΠΑ
14:22 Κουτσούμπας: «Δίκαιος ο αγώνας των αγροτών – Η κυβέρνηση και η ΕΕ τους έχουν αφήσει χωρίς εισόδημα»
14:08 Καβγάς εν μέσω βροχής στη Λένορμαν: Οδηγός κατέβηκε από το αυτοκίνητο και επιτέθηκε σε ταξιτζή στη μέση του δρόμου ΒΙΝΤΕΟ
14:05 Νέα εποχή για το Green Pharmacy Lab – Εγκαίνια του νέου χώρου στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών 80
14:05 Αγρίνιο: Πιάστηκε άνδρας με περίπου 280 γραμμάρια κάνναβης και 30 γραμμάρια κοκαΐνης
14:01 Μητσοτάκης από Κομοτηνή: «Η Ελλάδα μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο – Επενδύσεις που αναβαθμίζουν τη γεωπολιτική μας θέση»
14:00 Πάτρα: «Εβρεξε» σοβάδες σε Κορίνθου και Παναχαϊκού – Σύμπ-πτωση ή… προειδοποίηση;
13:54 Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης – Πελετίδη με επίθεση από τη Ζαχαράκη: «Θέλει το πρόγραμμα ο Δήμαρχος;»
13:53 «Σώστε την κτηνοτροφία»: Αγρότες και κτηνοτρόφοι κατέκλυσαν το κέντρο της Αθήνας – Νέες αποφάσεις στις 23 Νοεμβρίου
13:50 Στην εκδήλωση του Ομίλου Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου ο Ανδρέας Κατσανιώτης
13:43 Νίκος Καραχάλιος: «Το “κύμα” ήταν έτοιμο – Υπήρχε σχέδιο για ανακοίνωση κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στα Χανιά στις 24 Ιουλίου»
13:37 Δυτική Αχαΐα: Εγκρίθηκε οικονομική ενίσχυση 69.998 ευρώ για τους πυρόπληκτους του Αυγούστου
13:23 Πάτρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καθηγητής που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων
13:19 Ο Δήμος Πατρέων στην πρώτη γραμμή για την εθελοντική αιμοδοσία
13:13 Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος στη Βοιωτία: 30χρονος οικοδόμος από τη Χαλκίδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ