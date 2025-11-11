Χρήστος Γιαννούλης: «Ακόμα κι αν δεν με καλέσουν, θα πάω» – Στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στις 3 Δεκεμβρίου

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, δήλωσε ότι σκοπεύει να παραβρεθεί στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς, ανεξαρτήτως πρόσκλησης.

Μιλώντας στην εκπομπή του MEGA, ο κ. Γιαννούλης σχολίασε με χαρακτηριστικό τρόπο: «Δεν ξέρω εάν έχουν βγει οι προσκλήσεις, δεν είμαι εγώ οργανωτής. Έχω πάει και στου Στυλιανίδη. Και να μην με καλέσουν, θα πάω. Δεν είναι προσωπικό».

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, σημείωσε ότι «οι παρεμβάσεις Σαμαρά, οι πρωτοβουλίες Τσίπρα και κυρίως η εγκληματική αδιαφορία Μητσοτάκη θα αναδιατάξουν το πολιτικό σκηνικό εντός των επόμενων εβδομάδων και μηνών».

Όταν ρωτήθηκε αν «περιμένει τον κύριο Τσίπρα», ο Χρήστος Γιαννούλης απάντησε λιτά και με νόημα: «Όλα τα περιμένουμε».

Η εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο του πολιτικού κόσμου όσο και των ΜΜΕ, καθώς αποτελεί την πρώτη δημόσια εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού μετά από καιρό.





