Χρήστος Καφέζας: «Να κυνηγήσουμε τον νέο στόχο, τη συμμετοχή στα play-offs»

«Θέλουμε να κυνηγήσουμε τον νέο μας στόχο, ο οποίος προέκυψε στη διάρκεια της σεζόν. Ο πρώτος που ήταν η καθιέρωση μέσω της παραμονής έχει εκπληρωθεί. Ο νέος είναι η συμμετοχή στα play-offs».

Αυτά τόνισε ο πλεϊμέικερ της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, Χρήστος Καφέζας, σχολιάζοντας την πορεία και τα δεδομένα για την ομάδα μετά τη μεγάλη νίκη επί του Κρόνου, ενώ πλέον απομένουν 5 αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου στον 2ο Όμιλο της National League 1, στον οποίο συμμετέχει η Ένωση.

– Τι συνέβη με τον Κρόνο, πώς ήρθε η ανατροπή από το -12 στο 33.00 και το -7 στο 37’40”;

«Προερχόμασταν από ένα πολύ άσχημο αποτέλεσμα με τον Έσπερο Λαμίας, το οποίο δεν αντιπροσωπεύει τη δουλειά μας, ούτε τι ομάδα και παίκτες είμαστε. Θέλαμε να το αφήσουμε πίσω και να δείξουμε το πραγματικό μας πρόσωπο. Ξέραμε ότι παίζαμε με τον πρωτοπόρο. Δεν περιμέναμε ότι θα ελέγχαμε 40 λεπτά το παιχνίδι, ούτε ότι θα ήμασταν μπροστά από την αρχή μέχρι το τέλος. Γνωρίζαμε και είχαμε πει με τον κόουτς ότι ακόμη και εάν πήγαινε κάτι στραβά ή εάν έπαιρνε ο Κρόνος διαφορά, όπως συνέβη, δεν θα έπρεπε να τα παρατήσουμε. Με αυτές τις ομάδες πρέπει να παίζεις σκληρά και να επιμένεις. Εάν χαλαρώσεις ένα-δύο λεπτά ξεφεύγουν και παίρνουν διαφορά. Προφανώς υπήρχε έξτρα κίνητρο γιατί απέναντί μας ήταν η καλύτερη ομάδα συνολικά της National League 1, όχι μόνο του δικού μας Ομίλου. Τα δώσαμε όλα και πήραμε μία πολύ σημαντική νίκη, την οποία αξίζαμε».

– Στο φινάλε με σερί 8-0 κάνατε την εντυπωσιακή ανατροπή. Η αρχή έγινε με το δικό σου τρίποντο από τη γωνία με απίθανο σουτ, περιέγραψε τι συνέβη…

«Είναι από αυτά τα σουτ που δεν καταλαβαίνεις πολύ τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν απομένει ελάχιστος χρόνος απλώς εκτελείς. Σε οδηγεί το ένστικτο. Ήξερα ότι έπρεπε να πάρω αυτό το σουτ, ήμασταν στο -7, και απλώς το πήρα. Ένιωθα καλά, πάτησα σούταρα και με λίγη τύχη η μπάλα κατέληξε, ευτυχώς, στο αντίπαλο καλάθι. Ακολούθησε το επίσης μεγάλο τρίποντο του Ράιαν και το νικητήριο τιπ του Γιώργου (Κογιώνης). Βέβαια για να φτάσουμε και στη μεγάλη ανατροπή προσπαθήσαμε όλοι πολύ και επαναλαμβάνω δεν τα παρατήσαμε ποτέ».

– Επόμενο παιχνίδι στο Μετς με το Παγκράτι…

«Είναι ίσως από τις πιο δύσκολες έδρες και ομάδες του πρωταθλήματος. Είχαμε δυσκολευτεί πολύ στην Πάτρα στον α’ γύρο παίρνοντας τη νίκη στις λεπτομέρειες. Όπως σε κάθε αναμέτρηση εκτός έδρας σε αυτή την Κατηγορία οι απαιτήσεις και ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγάλος. Δικός μας στόχος είναι να διεκδικήσουμε το παιχνίδι με τις πιθανότητες που μας αναλογούν»

