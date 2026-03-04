Επικό το εικαστικό της World Athletics για το μεγάλο ρεκόρ του Καραλή

Ιστορία έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής για τον ελληνικό και τον παγκόσμιο στίβο, επιτυγχάνοντας ένα ασύλληπτο άλμα στα 6,17 μέτρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Παιανία. Με αυτή τη μυθική επίδοση, ο «Μανόλο» έγινε ο δεύτερος κορυφαίος άλτης επί κοντώ όλων των εποχών, αφήνοντας πίσω του «ιερά τέρατα» του αγωνίσματος.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, αφού κατέρριψε αρχικά το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ περνώντας τα 6,07μ., δεν σταμάτησε εκεί. Ζήτησε να ανέβει ο πήχης στα 6,17μ. και με ένα εκπληκτικό άλμα ξεπέρασε το ύψος, προκαλώντας παραλήρημα στο στάδιο. Με αυτό το άλμα, ο Καραλής ξεπέρασε τον θρυλικό Σεργκέι Μπούμπκα, που έχει 6,15μ., και τον Ρενό Λαβιλενί, που έχει 6,16μ.. Πλέον βρίσκεται πίσω μόνο από τον απόλυτο ρέκορντμαν, Μόντο Ντουπλάντις. Η αυτοπεποίθηση και η φόρμα του Καραλή ήταν σε τέτοιο επίπεδο που στη συνέχεια επιχείρησε άλματα και στα 6,31μ., κυνηγώντας να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ.

Η αποθέωση στο Instagram από την World Athletics και τον ΣΕΓΑΣ

Η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου (World Athletics) δεν θα μπορούσε να μείνει ασυγκίνητη μπροστά σε αυτό το ιστορικό επίτευγμα. Σε κοινή ανάρτηση με τον ΣΕΓΑΣ στο Instagram, η World Athletics δημιούργησε ένα εντυπωσιακό εικαστικό αφιέρωμα προς τιμήν του αθλητή.

Στην εικόνα, το πρόσωπο του Καραλή φαίνεται να αναδύεται μέσα από ένα κλασικό αρχαιοελληνικό άγαλμα, με εφέ σκισμένου χαρτιού.

Το εικαστικό πλαισιώνεται από τον Παρθενώνα στο βάθος, ένα κλαδί ελιάς, καθώς και δύο στιγμιότυπα του πρωταθλητή. Την ώρα που περνάει πάνω από τον πήχη και ένα όπου πανηγυρίζει γεμάτος ένταση.

Με μεγάλα γράμματα αναγράφεται το ονομά του, Manolo, και η διαστημική επίδοσή του “6.17M”, συνοδευόμενη από τον τίτλο “SECOND BEST OF ALL-TIME” (Δεύτερος καλύτερος όλων των εποχών) και τη λεζάντα να αναφέρει «Η ΔΥΝΑΜΗ του ΜΑΝΟΛΟ»

