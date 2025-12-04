Χρήστος Ντεντόπουλος: Ξέσπασμα από την Κάτω Αχαΐα για την «μάχη επιβίωσης» των αγροτών ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ηχηρό μήνυμα για τα οξυμένα προβλήματα του αγροτικού κόσμου έστειλε τις προηγούμενες ημέρες ο Χρήστος Ντεντόπουλος, αγρότης και γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή και τη νίκη του στο Big Brother, με καταγωγή από τη Λακκόπετρα Αχαΐας.

Ο Χρήστος Ντεντόπουλος βρέθηκε στο μπλόκο της Κάτω Αχαΐας, στο πλευρό συναδέλφων του, συμμετέχοντας στις αγροτικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξέσπασε κατά των κυβερνητικών πολιτικών των τελευταίων ετών, τονίζοντας ότι οι αγρότες βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με μια πραγματική «μάχη επιβίωσης».

Όπως επισημαίνει, το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων, τα προβλήματα στην ενέργεια και στο πετρέλαιο, αλλά και οι αλλεπάλληλες επιβαρύνσεις, έχουν φέρει τον πρωτογενή τομέα στο «κόκκινο». Ταυτόχρονα υπάρχει και το τεράστιο ζήτημα με τις αποζημιώσεις και τις επιδοτήσεις που καθυστερούν να καταβληθούν.

Παράλληλα, ο ίδιος τονίζει πως ο αγώνας των αγροτών δεν αφορά μόνο τον κλάδο τους, αλλά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Σύμφωνα με τον Χρήστο Ντεντόπουλο, αν δεν στηριχθεί έμπρακτα ο πρωτογενής τομέας, θα επηρεαστεί συνολικά η διατροφική επάρκεια της χώρας, η οικονομία, αλλά και η ζωή της ελληνικής περιφέρειας.

Την ώρα που οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, η φωνή του Χρήστου Ντεντόπουλου έρχεται να προστεθεί σε εκείνες που ζητούν άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις, ώστε ο πρωτογενής τομέας να μην οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

