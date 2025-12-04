Χρήστος Ντεντόπουλος: Ξέσπασμα από την Κάτω Αχαΐα για την «μάχη επιβίωσης» των αγροτών ΒΙΝΤΕΟ

Ο αγρότης και νικητής του Big Brother με καταγωγή από τη Λακκόπετρα Αχαΐας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον της ελληνικής αγροτιάς

Χρήστος Ντεντόπουλος: Ξέσπασμα από την Κάτω Αχαΐα για την «μάχη επιβίωσης» των αγροτών ΒΙΝΤΕΟ
04 Δεκ. 2025 13:46
Pelop News

Ένα ηχηρό μήνυμα για τα οξυμένα προβλήματα του αγροτικού κόσμου έστειλε τις προηγούμενες ημέρες ο Χρήστος Ντεντόπουλος, αγρότης και γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή και τη νίκη του στο Big Brother, με καταγωγή από τη Λακκόπετρα Αχαΐας.

Ο Χρήστος Ντεντόπουλος βρέθηκε στο μπλόκο της Κάτω Αχαΐας, στο πλευρό συναδέλφων του, συμμετέχοντας στις αγροτικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξέσπασε κατά των κυβερνητικών πολιτικών των τελευταίων ετών, τονίζοντας ότι οι αγρότες βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με μια πραγματική «μάχη επιβίωσης».

Όπως επισημαίνει, το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων, τα προβλήματα στην ενέργεια και στο πετρέλαιο, αλλά και οι αλλεπάλληλες επιβαρύνσεις, έχουν φέρει τον πρωτογενή τομέα στο «κόκκινο». Ταυτόχρονα υπάρχει και το τεράστιο ζήτημα με τις αποζημιώσεις και τις επιδοτήσεις που καθυστερούν να καταβληθούν.

Παράλληλα, ο ίδιος τονίζει πως ο αγώνας των αγροτών δεν αφορά μόνο τον κλάδο τους, αλλά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Σύμφωνα με τον Χρήστο Ντεντόπουλο, αν δεν στηριχθεί έμπρακτα ο πρωτογενής τομέας, θα επηρεαστεί συνολικά η διατροφική επάρκεια της χώρας, η οικονομία, αλλά και η ζωή της ελληνικής περιφέρειας.

Την ώρα που οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, η φωνή του Χρήστου Ντεντόπουλου έρχεται να προστεθεί σε εκείνες που ζητούν άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις, ώστε ο πρωτογενής τομέας να μην οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 Νοσοκομεία Πάτρας: Ικανοποιημένο το Υπουργείο από την αξιολόγηση ασθενών αλλά η καθημερινότητα άλλα δείχνει
13:57 Παρουσίαση της «Ίσαλου γραμμής» της Νικολέττας Κατσιδήμα-Λάγιου στο Mosaic Hub
13:51 Πάτρα: Δρόμος Θυσίας για τους 84 εκτελεσμένους – 82 χρόνια από το Μπλόκο στα Προσφυγικά
13:48 «Αποτυχημένο reunion παλιών συντρόφων»: Τα πυρά Μαρινάκη για την «Ιθάκη» Τσίπρα και το βλέμμα της κυβέρνησης σε ανάπτυξη και περιφέρεια
13:46 Χρήστος Ντεντόπουλος: Ξέσπασμα από την Κάτω Αχαΐα για την «μάχη επιβίωσης» των αγροτών ΒΙΝΤΕΟ
13:42 Αμετακίνητοι οι αγρότες: Κλειστή η Εγνατία στην Κομοτηνή, μπλόκο στον Προμαχώνα – Κινητοποιήσεις από Θράκη έως Πάτρα
13:37 Κακοκαιρία «Byron»: Πλημμύρες, κατολισθήσεις, 112 και κλειστά σχολεία – Σε αυξημένο συναγερμό όλη η χώρα
13:28 Year in Search 2025: Τα πρόσωπα που αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες χρήστες της Google
13:24 Τροχαίο στη Λούτσα: Νέο ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο δείχνει τρίτο όχημα που παραβιάζει STOP
13:18 Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έχω ευθύνη για τις παράτυπες αιτήσεις, υποστηρίζει ο Μπουνάκης
13:13 112 και στη Λακωνία: Μήνυμα στους κατοίκους του Ευρώτα για περιορισμό μετακινήσεων λόγω έντονης κακοκαιρίας
13:03 «Προσποιήθηκα ότι δεν είμαι καλά»: Πώς γλίτωσε ο 47χρονος κτηνίατρος από τους 4 απαγωγείς στην Κυπαρισσία ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Πάτρα: Αλλάζουν στέγη τα Διοικητικά Δικαστήρια
12:58 Ελεύθερη για διέλευση η νέα Πατρών – Πύργου: Ορόσημο για τη Δυτική Ελλάδα ΦΩΤΟ
12:50 Θεόδωρος Λουλούδης: «Η Πάτρα γίνεται κέντρο επιχειρηματικού διαλόγου» – 5 και 6 Δεκεμβρίου η ΓΣ της ΚΕΕΕ
12:50 Αγραφα: Το θαύμα της φύσης, τι να δείτε
12:45 Ο απόλυτος οδηγός για τη μεταφορά ελαιολάδου στο εξωτερικό
12:44 112 στην Ανατολική Μάνη: «Περιορίστε τις μετακινήσεις» λόγω έντονων βροχών και κατολισθήσεων
12:43 Νέο βραβείο για την Ελ. Αντωνίου
12:37 Στην εντατική ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ – «Δείξε λίγο συμπόνοια»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ