Χρήστος Βαλαβανίδης: «Είναι βαριά αρρώστια, αλλά θα περάσει» – Η τελευταία δημόσια εξομολόγηση του σπουδαίου ηθοποιού

Θλίψη προκάλεσε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Χρήστου Βαλαβανίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 6 Μαρτίου σε ηλικία 82 ετών, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Στις αρχές Ιανουαρίου ο ίδιος είχε μιλήσει στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 για την περιπέτεια της υγείας του, αποκαλύπτοντας ότι είχε παραμείνει για δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο. Ακόμη και τότε, όμως, δεν έχανε το χαρακτηριστικό του χιούμορ.

«Σε λίγο θα ανοίξω σιδηρουργείο με τόσα “σιδερένιος” που έχω ακούσει. Καλά είμαι. Είχα κάτι το οποίο θα περάσει, είμαι σε θεραπεία. Δεν είναι τραγικό, αλλά είναι βαριά αρρώστια που πρέπει να τη φροντίσω οπωσδήποτε γιατί είμαι και μεγάλη κοπέλα», είχε πει χαρακτηριστικά.





Συνεχίζοντας με τον ίδιο αυτοσαρκαστικό τόνο, είχε προσθέσει: «Είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι θανατηφόρο, ακόμα τουλάχιστον. Κάποια στιγμή όλοι μας κάτι πληρώνουμε, κάποιο λάθος μας πληρώνουμε. Φαίνεται ότι αυτό το λάθος ήταν σημαντικό».

Παρά την ταλαιπωρία, περιέγραφε με γλαφυρό τρόπο την εμπειρία του από τη νοσηλεία του: «Είναι μια περιπέτεια. Υπομονή, υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Για να πάρω το εξιτήριο από το Λαϊκό, με κάνανε καλά. Δεν μ’ άφηναν να φύγω. Δεν σου λέω άλλες λεπτομέρειες. Τρυπήματα, ενέσεις, εμβόλια και τα λοιπά…».

Ιδιαίτερη αναφορά είχε κάνει και στο προσωπικό του νοσοκομείου αλλά και στη σύζυγό του, που στάθηκε στο πλευρό του όλο αυτό το διάστημα.

«Ευτυχώς που έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, να είμαι συνέχεια κεφάτος. Απίστευτο, και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά μέσα στο Λαϊκό. Το νοσηλευτικό και το ιατρικό δυναμικό, άπταιστα. Το περιβάλλον άθλιο. Ράντζα στους διαδρόμους και οι άνθρωποι να δουλεύουν σκληρότατα. Τους λυπήθηκε η ψυχή μου.

Είχα κοντά μου τη γυναίκα μου, η οποία κουράστηκε πάρα πολύ για να με περιποιείται. Πέρα απ’ τη γυναίκα μου, η αγάπη του κόσμου με κράτησε όρθιο».

Η πορεία ενός ανήσυχου καλλιτέχνη

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης υπήρξε μια ιδιαίτερη προσωπικότητα του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ενώ ο ίδιος συχνά δήλωνε ότι, βαθιά μέσα του, ήταν πρώτα απ’ όλα ποιητής.

«Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό που σκοτώνει; Η ποίηση. Κατά βάθος ήμουν ποιητής», είχε πει σε συνέντευξή του.

Η απόφαση να ασχοληθεί με την υποκριτική προέκυψε όταν, ενώ σπούδαζε στη Νομική Θεσσαλονίκης, συμμετείχε σε φοιτητική παράσταση του έργου «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας». Ο πατέρας του, δημοσιογράφος, τον ενθάρρυνε να εγκαταλείψει τις νομικές σπουδές και να ακολουθήσει το θέατρο.

Στη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς και συμμετείχε σε εμβληματικά έργα του ελληνικού κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Το 1979 τιμήθηκε με το βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ταινία «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμη» του Νίκου Νικολαΐδη, μια ταινία που άφησε έντονο αποτύπωμα στην ελληνική κινηματογραφική ιστορία.

Στην τηλεόραση έγινε ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από τη σειρά «Οι Αυθαίρετοι» στο Mega, μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της τηλεοπτικής του πορείας.

Οι δυσκολίες και ο ανταγωνισμός στον χώρο

Ο ίδιος δεν έκρυβε ποτέ ότι στη διάρκεια της καριέρας του είχε βιώσει σκληρό ανταγωνισμό στον χώρο της υποκριτικής.

«Έχω ζήσει ανταγωνισμό σε πολύ κακή μορφή και σε bullying. Δεν σε άφηναν να υπάρξεις, να αναπνεύσεις. Αν η αναπνοή σου είχε κάτι ιδιαίτερο, σε έτρωγε η μαρμάγκα», είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή του.

Παρά τις δυσκολίες, δεν εγκατέλειψε ποτέ τη σκηνή και την τέχνη του. «Δεν τα παράτησα ποτέ. Όσο κινούμαι, θα παίζω», είχε δηλώσει.

Η μούσα της ζωής του

Δίπλα του σε όλη τη διαδρομή της ζωής του βρισκόταν η σύζυγός του, Ασπασία Κράλλη, την οποία ο ίδιος χαρακτήριζε συχνά ως μούσα του.





Η σχέση τους, όπως είχε πει, στάθηκε πηγή έμπνευσης και στήριξης τόσο στη ζωή όσο και στη δημιουργία του.

Με τον θάνατό του, ο ελληνικός πολιτισμός αποχαιρετά έναν καλλιτέχνη με έντονη προσωπικότητα, που άφησε το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στο θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και την ποίηση.

