Χριστούγεννα 2025: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική

Οι έκτακτες αλλαγές σε συγκεκριμένες λεωφορειακές γραμμές

Χριστούγεννα 2025: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική
23 Δεκ. 2025 9:40
Pelop News

Σε εορταστικό πρόγραμμα λειτουργίας περνούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική ενόψει των Χριστουγέννων, σύμφωνα με ανακοινώσεις του ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ, με τροποποιήσεις τόσο στα δρομολόγια όσο και σε επιμέρους διαδρομές.

Ανήμερα τα Χριστούγεννα, την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου, καθώς και τη δεύτερη ημέρα των εορτών, την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, όλα τα μέσα —λεωφορεία, τρόλεϊ, Μετρό και Τραμ— θα κινούνται με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών. Αυτό συνεπάγεται αραιότερη συχνότητα δρομολογίων, με τους επιβάτες να καλούνται να αξιοποιούν τις εφαρμογές τηλεματικής για ακριβέστερη ενημέρωση σχετικά με τις ώρες άφιξης.

Πέραν του εορταστικού ωραρίου, έχουν ανακοινωθεί και στοχευμένες, προσωρινές τροποποιήσεις σε ορισμένες λεωφορειακές γραμμές, λόγω τεχνικών έργων ή εκδηλώσεων.

Ειδικότερα, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, οι γραμμές 400 και Χ95 θα παρουσιάσουν μερική τροποποίηση της διαδρομής τους στο κέντρο της Αθήνας από τη 01:00 έως τις 05:00 τα ξημερώματα. Την ίδια ημέρα, στην Ελευσίνα, η λεωφορειακή γραμμή 862 θα κινηθεί με αλλαγμένη διαδρομή από τις 08:00 έως τις 15:00, λόγω εργασιών στην οδό Θείρων.

Ανήμερα τα Χριστούγεννα, την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου, προσωρινή τροποποίηση θα ισχύσει και για τη γραμμή 704 στην περιοχή Αγίων Αναργύρων – Καματερού, από τις 11:00 έως τις 14:00.

Στον Πειραιά, λόγω έργων στην οδό Πατρών, η λεωφορειακή γραμμή 826 θα τροποποιηθεί μερικώς και προσωρινά από τις 07:00 έως τις 15:00, τόσο την Πέμπτη 25 και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, όσο και το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου.

Οι συγκοινωνιακοί φορείς της Αττικής συνιστούν στους πολίτες να ενημερώνονται λίγο πριν από κάθε μετακίνηση, ιδίως τις ημέρες αυξημένης εορταστικής κίνησης, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και ταλαιπωρία.

