Χριστούγεννα στην Ευρώπη – Top 3 προορισμοί: Πράγα, Βιέννη, Βουδαπέστη

Κλείσε θέση στη μαγεία των Χριστουγέννων με ένα ονειρεμένο ταξίδι στην παραμυθένια Πράγα, την φινετσάτη Βιέννη και την καρτποσταλική Βουδαπέστη.

Τα Χριστούγεννα στην Ευρώπη έχουν αναμφίβολα κάτι μαγικό: οι πλατείες φωτίζονται με πολύχρωμα εντυπωσιακά λαμπιόνια, οι γεμάτοι κόσμο πεζόδρομοι μοσχοβολούν κανέλα και γαρύφαλλο από τα ξύλινα κιόσκια με το ζεστό κρασί και οι πόλεις φορούν τα καλά τους, σε ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι.

Αν ονειρεύεσαι ένα ταξίδι γεμάτο ρομαντισμό και γιορτινή ατμόσφαιρα, οι τρεις κορυφαίοι προορισμοί για τα Χριστούγεννα είναι χωρίς δεύτερη σκέψη Πράγα, Βιέννη και Βουδαπέστη.

Χριστούγεννα στην Πράγα: Ένα παραμύθι με σάρκα και οστά

Ένα ταξίδι στην Πράγα για τα Χριστούγεννα μοιάζει με επίσκεψη σε τοπίο από καρτ ποστάλ. Η κουκλίστικη πόλη, με τα επιβλητικά μεσαιωνικά της κτίρια και τα υπέροχα πλακόστρωτα δρομάκια, είναι ντυμένη στα γιορτινά αυτές τις μέρες.

Η εκδρομή στην Πράγα επιβάλλει μια περιήγηση στην καρδιά της ιστορικής Παλιάς Πόλης, εκεί όπου στήνεται μια από τις πιο ωραίες χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης.

Στολισμένα δέντρα, ξύλινα σπιτάκια με ζεστά ροφήματα και αμέτρητες λιχουδιές, με πρώτο και καλύτερο το περιβόητο γλυκό «καμινάδα», δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που δεν θα ξεχάσεις ποτέ.

Δραστηριότητες στην Πράγα τα Χριστούγεννα

Φτάνοντας στην Πράγα, μην παραλείψεις να περπατήσεις στη Γέφυρα του Καρόλου, να ανέβεις στο Κάστρο της Πράγας για φωτογραφίες με πανοραμική θέα και να κάνεις κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα, που το βράδυ «λούζεται» με τα φώτα της πόλης.

Οπωσδήποτε κάνε και μια στάση σε μια από τις πολλές παραδοσιακές μπυραρίες ή για ένα ζεστό κρασί σε κάποια από τις υπαίθριες αγορές. Η Πράγα συνδυάζει ρομαντισμό και αυθεντική χριστουγεννιάτικη μαγεία.

Γιορτές στη Βιέννη: Αέρας αριστοκρατίας και εορταστική λάμψη

Η Βιέννη είναι η πρωτεύουσα της κομψότητας και του πολιτισμού. Μια εκδρομή στη Βιέννη τα Χριστούγεννα είναι η ιδανική συγκυρία για να πετύχεις την πόλη στην πιο εντυπωσιακή της στιγμή: τα παλάτια Σενμπρούν και Μπελβεντέρε φωτισμένα, οι βιτρίνες λαμπερές και οι αγορές του Δημαρχείου γεμάτες ζωή.

Η ατμόσφαιρα παραπέμπει σε μια άλλη νοσταλγική εποχή του παρελθόντος ενώ ο ήχος των βιολιών και του αριστοκρατικού βιεννέζικου βαλς συνοδεύει το άρωμα του ψημένου κάστανου και των λαχταριστών φρεσκοφουρνισμένων στρούντελ.

Δραστηριότητες στη Βιέννη τα Χριστούγεννα

Από πατινάζ στον πάγο στην πλατεία Rathausplatz μέχρι επίσκεψη στην ξακουστή Όπερα της Βιέννης οι διαθέσιμες δραστηριότητες θα σε αποζημιώσουν. Μόλις νιώσεις την ανάγκη να ξαποστάσεις, κάνε μια στάση για σοκολάτα βιενουά συνοδευόμενη από το παραδοσιακό κέικ Sachertorte σε ένα από τα ιστορικά καφέ της πόλης ή απόλαυσε το πατροπαράδοτο Glühwein, το γλυκό ζεστό κρασί που πίνουν οι ντόπιοι στις πλατείες τα Χριστούγεννα.

Για να μυηθείς ακόμη περισσότερο στην εορταστική ατμόσφαιρα, κάνε βόλτα με άμαξα στο ιστορικό κέντρο ή κλείσε εισιτήρια για μια χριστουγεννιάτικη συναυλία κλασικής μουσικής. Η Βιέννη δεν είναι απλώς ένας προορισμός – είναι εμπειρία ζωής που μένει για πάντα.

Χριστουγεννιάτικη εκδρομή στη Βουδαπέστη: Ρομαντισμός στις όχθες του Δούναβη

Η Βουδαπέστη, με τα αρχοντικά της κτίρια και τον Δούναβη φωτισμένο τη νύχτα, είναι ένας από τους πιο ατμοσφαιρικούς χριστουγεννιάτικους προορισμούς της Ευρώπης. Η εκδρομή στη Βουδαπέστη αυτή την εποχή συνδυάζει γιορτινή διάθεση, χαλάρωση και γαστρονομία.

Η κεντρική πλατεία Vörösmarty, φωταγωγημένη με χιλιάδες λαμπιόνια, γεμίζει με μουσικές και αρώματα από την ευωδιαστή παραδοσιακή σούπα goulash ενώ το Κάστρο της Βούδας προσφέρει την πιο ρομαντική θέα του χειμώνα.

Δραστηριότητες στη Βουδαπέστη τα Χριστούγεννα

Μια κρουαζιέρα στον Δούναβη το βράδυ είναι must για να δεις την πόλη φωτισμένη. Μέσα στο χειμωνιάτικο σκηνικό, επισκέψου τα παγκοσμίου φήμης θερμά λουτρά Széchenyi για μια εμπειρία που δεν έχεις ξαναβιώσει ή κάνε μια βόλτα στην πολυφωτογραφημένη Γέφυρα των Αλυσίδων με ζεστό κρασί στο χέρι.

Μην χάσεις τα «ruin bars», τα πιο εναλλακτικά μπαράκια της Ευρώπης, μέσα σε παλιά διατηρητέα κτίρια που μετατράπηκαν σε καλλιτεχνικά στέκια διασκέδασης.

Ένα ταξίδι, τρεις εμπειρίες

Είτε επιλέξεις μία από τις πόλεις είτε συνδυάσεις και τις τρεις για μια εορταστική εκδρομή στην Κεντρική Ευρώπη, θα ανακαλύψεις τον αληθινό παλμό των Χριστουγέννων.

Η Πράγα, η Βιέννη και η Βουδαπέστη προσφέρουν διαφορετικές εμπειρίες αλλά προσφέρουν κοινές συγκινήσεις: τη ζεστασιά, τον ρομαντισμό και τη μαγεία των γιορτών που ενώνει όλη την Ευρώπη.

Αν θέλεις και εσύ να ζήσεις τη μαγεία των Χριστουγέννων ξέγνοιαστα, με άνεση και πλήρη οργάνωση, το Joy Tours και το Trip4u προσφέρουν ειδικά πακέτα ταξιδιών και εκδρομών στην Ευρώπη.

Ανακάλυψε την ομορφιά της Πράγας, της Βιέννης και της Βουδαπέστης μέσα από εκδρομές που σχεδιάζονται με φροντίδα, πάθος και χαρά – γιατί κάθε ταξίδι είναι μια νέα ιστορία που αξίζει να τη ζήσεις.

