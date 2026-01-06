Χριστούγεννα στο Άγιον Όρος: Μια διαφορετική πνευματική εμπειρία

Τα Χριστούγεννα στο Άγιον Όρος είναι μια εμπειρία που απέχει παρασάγγας από τον κοσμικό τρόπο εορτασμού.

Το Άγιον Όρος ακολουθεί το Ιουλιανό Ημερολόγιο (Παλαιό). Αυτό σημαίνει ότι τα Χριστούγεννα γιορτάζονται στις 7 Ιανουαρίου του πολιτικού ημερολογίου. Η προετοιμασία ξεκινά με τη σαρανταήμερη νηστεία, η οποία είναι αυστηρή και προετοιμάζει το σώμα και το πνεύμα των μοναχών.

Το αποκορύφωμα της γιορτής είναι η λονταρική αγρυπνία, η οποία διαρκεί από 10 έως και 15 ώρες, ανάλογα με το Τυπικό της κάθε Μονής.

Η ατμόσφαιρα

Οι ακολουθίες γίνονται σχεδόν αποκλειστικά υπό το φως των κεριών και των πολυελαίων. Οι κορυφαίοι ψάλτες του Όρους αποδίδουν τους ύμνους με τη βυζαντινή σημειογραφία, δημιουργώντας μια αίσθηση ότι ο χρόνος έχει σταματήσει. Οι μοναχοί και οι λιγοστοί προσκυνητές παραμένουν όρθιοι ή στα στασίδια, συμμετέχοντας στην προσευχή μέσα σε μια βαριά μυρωδιά από λιβάνι και κερί μέλισσας.

Σήμερα Παραμονή Χριστουγέννων σε όλες τις μονές η ημέρα γιορτάζεται με λαμπρότητα και χάρη, όπως άλλωστε αρμόζει στην πολιτεία που είναι αφιερωμένη στην Παναγία, τη Μητέρα του Θεού. Ωστόσο, μεταξύ των είκοσι μονών της αθωνικής χερσονήσου, υπάρχει μία η οποία είναι αφιερωμένη στο θαύμα της Γεννήσεως ήδη από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της. Πρόκειται για την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας ή αλλιώς Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας

